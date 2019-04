Ben Chaim už si za Spartu nejspíš nezahraje. Čím naštval šéfy a co dál? | iSport.cz

Jít všechno podle plánu, už dávno mohl v rudém dresu brázdit ligové trávníky. To se ovšem v případě křídelníka Tala Ben Chaima neděje. A podle informací deníku Sport do konce sezony už ani nestane. Izraelský křídelník totiž není na návrat do akce fyzicky připravený. Letenští tak ročník dojedou bez něj. A začíná se otevírat otázka, zda Ben Chaim ještě vůbec někdy sparťanský trikot přes hlavu přetáhne. Čím naštval vedení Sparty a kam by mohl případně odejít? Podrobnosti čtěte v sekci iSport Premium.