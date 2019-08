Změny v Plzni? Rozhodne se po Teplicích. Vrba zatím zůstává | iSport.cz

Předčasný konec v Evropě bude mít na Plzeň ekonomický, sportovní i personální dopad. Samozřejmě ve všech případech se záporným znaménkem.

„Je pravděpodobné, že někteří hráči odejdou. Plzeň si zvykla, že hraje evropské poháry. Z tohoto pohledu je pro klub špatně, že nebudeme sbírat zkušenosti z mezinárodní scény, které jsou k nezaplacení. Nemyslím si ale, že by měl mít klub jiné problémy. Pouze to po sportovní straně je škoda, že nebudeme ve skupině. Mrzí nás to,“ shrnul negativa čtvrtečního večera Vrba.

Zatímco v minulé sezoně si Viktoria vydělala díky účasti v základní skupině Champions League a jarním pokračování v Evropské lize úžasných 780 milionů korun, letos jí z UEFA přiteče na konto pouze sedmnáct milionů korun, tedy šestačtyřicetkrát (!) méně. Rozpočet Viktorie to sice nepoloží, ale případná prémie za účast v základní skupině Evropské ligy ve výši 74 milionů korun by se určitě hodila, za to by se daly pořídit třeba čtyři posily.

Jenže český vicemistr bude nyní kádr naopak zužovat. Včera už se ve Štruncových sadech rozloučil Patrik Hrošovský, který bude působit v belgickém Genku, a další odchody by měly následovat. O koho půjde, zatím není jasné, identifikovat nadbytečné jedince bude Vrbův úkol. Na plzeňské fotbalisty sice bude ve FORTUNA:LIZE určitě poptávka, ale jen do chvíle, kdy zájemce zjistí, že musí převzít i jejich smlouvy, které jsou samozřejmě vysoce nadprůměrné. A jen málokterý klub bude ochoten je hradit v plné výši. Plzeň má přitom nyní na soupisce tři brankáře a dvaadvacet hráčů do pole, což je na ligu a MOL Cup skutečně zbytečně velký luxus.

„Je to zklamání, strašná škoda, jsme bez evropských pohárů. Pro každého fotbalistu je bonusem, že si může zahrát proti top mančaftům,“ litoval bezprostředně po vyřazení útočník Michael Krmenčík. „Začneme se zase soustřeďovat na ligu. Nedá se nic dělat,“ dodal.

Právě zisk titulu nyní bude pro ambiciózní vedení klubu hlavním cílem – a ten už Vrba nesmí minout. Jinak by se začala řešit i jeho budoucnost.

Když v sezoně 2014/15 vypadla Plzeň ve třetím předkole Evropské ligy s rumunskou Ploještí, odskákal to tehdejší trenér Dušan Uhrin de facto okamžitým vyhazovem. Vrbova současná pozice je pevnější, nicméně podmíněná okamžitým herním i výsledkovým progresem. Jinými slovy –

případná ztráta v Teplicích po špatném výkonu by dostala pětapadesátiletého kouče pod velký tlak.

Na Stínadlech se přitom Plzni příliš nedaří, v březnu zde prohrála 1:2.

A pak je tu ještě jedno zlé znamení. Vrbovi předchůdci Miroslav Koubek a Roman Pivarník skončili v Plzni předčasně právě po utkání s Teplicemi.

SESTŘIH: Plzeň - Antverpy 2:1pp. Naděje, pak rána! Viktoria v EL končí