Milan Škoda a jeho památný den! Porod, góly i přípitek s Tvrdíkem | iSport.cz

V kádru Slavie patří k těm nejzkušenějším. S klubem toho prožil opravdu hodně. Od těžkých časů, kdy se zmítal nad pásmem sestupu a dokonce hrozilo, že nedostane prvoligovou licenci, až po současná léta ověnčená ziskem dvou titulů a úspěchy v evropských pohárech. Ve středu 25. září 2019 však zažil Milan Škoda den, na který nezapomene.

Co vše ho během 24 hodin potkalo? „Legenda v půl třetí v noci „rodí“, v půl páté spí, dopoledne hlídá, odpo dá 4 fíky a večer fandí holkám v Edenu. A trochu slaví. Jak to ten Milan jenom dělá?“ shrnul v kostce šéf Slavie Jaroslav Tvrdík, který na svém twitterovém účtu zveřejnil i fotografii, na níž si se Škodou připíjejí na jeho šťastný den.

Legenda v pul treti v noci “rodi”, v pul pate spi, dopoledne hlida, odpo da 4 fiky a vecer fandi holkam v Edenu. A trochu slavi. Jak to ten Milan jenom dela? pic.twitter.com/7Iel9FkIPX — Jaroslav Tvrdik (@JaroslavTvrdik) September 25, 2019

A popsal to naprosto přesně! Již v brzkých ranních hodinách byl Škoda v porodnici, kde byl oporou své ženě Tereze, která mu přivedla na svět druhého syna. „Ve stejný den jako legendární Pepi Bican se o 106 let později narodil Matias Škoda. Přejeme celé čtyřčlenné rodině hodně štěstí a všechno nejlepší,“ přála svému kapitánovi a jeho rodině pražská Slavia.

Odpoledne zazářil 33letý útočník v zápase MOL Cupu s Vyšehradem. K vítězství 8:0 přispěl sám čtyřmi góly. „Bylo by to hezké, ale už jsem si říkal, že se mi tam odrazí všechno. Že už je to trapné. Ne, kdybych přidal ještě další, bylo by to hezké. Ale už jsem to úplně nehrotil,“ uvedl s úsměvem po utkání kapitán „sešívaných“.

„Nejlepší je, že se mi narodil syn. Byl to opravdu krásný pocit. Mám druhého, užívám si to,“ zážil štěstím Škoda. Svůj den zakončil v Edenu, kde sledoval utkání ženského týmu Slavie. Ten v odvetě 1. kola Ligy mistryň přejel skotský tým Hibernian 5:1 a mohl slavit postup do další fáze. Útočník po zápase zavítal i do kabiny, kde „dohlédl" na vítězný pokřik.