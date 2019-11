Sivok a Kladrubský znovu na Letné: Chceme vyhrát. Co si myslí o Rosickém? | iSport.cz

Fotbalisté Budějovic slaví druhý gól do sítě Slavie • Pavel Mazáč (Sport)

Kapitán Českých Budějovic Jiří Kladrubský poté, co proměnil penaltu proti Spartě • Pavel Mazáč / Sport

Jiří Kladrubský nastupoval do sezony jako kapitán, nyní většinou sedí na lavičce • Pavel Mazáč/Sport

Lehká hádanka na úvod: jsou to budějovičtí patrioti, ale kus jejich srdce patří Spartě. Kdo je to? Tušíte správně, Tomáš Sivok a Jiří Kladrubský. Populární veteráni si s Dynamem vychutnávají pohádkový podzim: po rekordní šňůře pěti vítězství v řadě budou zítra hrát na Letné, kde sbírali tituly a pak odtud vyrazili do světa. Nejen o tom mluví v rozhovoru pro iSport Premium.