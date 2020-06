Šmicer: Slavii pauza pomohla. „Kauzu“ dres nečekal, vzpomínal na oslavy | iSport.cz

Poprvé od začátku koronavirové krize se Vladimír Šmicer jde podívat na svoji oblíbenou Slavii přímo na stadion, a rovnou může být svědkem oslav titulu. Ve středeční úspěšné završení sešívaného tažení pevně věří. „Jako slávista říkám, že by se mi líbilo 3:1,“ vyprávěl na tiskové konferenci, na níž odhalil svůj vstup do esportového týmu Entropiq . A dotkl se i faktu, že od doby, co překvapivě navlékl rudý dres, se daří i rivalovi ze Sparty.

Myslíte, že Slavia už ve středu bude slavit titul?

„Přál bych si to. Tenhle zápas je vrchol ligy, první s druhým, může to rozhodnout o titulu. Jen škoda, že tam nemůže být víc diváků, mělo by to skvělou atmosféru. Kluci už v tom předchozím zápase proti Plzni (0:0) naznačili, že mají na to, aby ji porazili, navíc vidina titulu teď bude obrovská motivace pro ně.“

Věří „štístko“, že i tentokrát přinese Slavii štěstí?

„Na stadion se jdu podívat poprvé po koronavirové pauze, když moje přítomnost aspoň jediným procentem pomůže k tomu, abychom vyhráli, tak budu rád. Ale samozřejmě věřím, že by to dali i beze mě. To, že Slavie vede ligu, není o štěstí. “

Jaký zápas čekáte?

„Slavia bude sebevědomá, půjde do Plzně, a bude se snažit nenechat jim prostor k tomu, aby se rozehrála středová řada. To jim minule vycházelo a díky tomu hra Plzně byla otupená.“

Klíčovým faktorem šlágru bude minisouboj kreativních záložníků, Nicolae Stanciu vs. Aleš Čermák. Co říkáte na jejich výkony a co od nich očekáváte?

„Přesně v takových zápasech by se měli ukázat nejlépe. Budou pod velkým tlakem, ale právě ten z nich může dostat to nejlepší. Čermákovi sednul styl, který po něm Adrian Guľa chce, a spolupráce s Pavlem Buchou. Bylo vždycky jasné, že to je dobrý fotbalista, jen až teď v Plzni má prostor, kterého se mu předtím nedostávalo. Teď je to určitě materiál pro reprezentaci. Má výbornou kopací techniku, na hřišti je sice trochu tulák, ale pak je vždycky tam, kde má být. Stanciu po koronakrizi podává nejlepší výkony od doby, co je ve Slavii. Je u klíčových situací, dává vynikající přihrávky, mohl by mít ještě daleko víc asistencí, kdyby kluci z těch šancí dávali více gólů. Je to teď ten Stanciu, kterého jsme chtěli vidět.“

Máte nějaký tip?

„Jako slávista říkám, že by se mi líbilo 3:1.“

Když Slavia na jaře poztrácela velkou část svého bodového náskoku, nezatrnulo vám, že by titul mohl utéct?

„Tak ještě zatím není hotovej. (smích) Že bych nějak trnul, to ne, to je silné slovo. Ale musí se uznat, že Plzeň hraje výborně, stáhla deset bodů, což je obdivuhodné. Klobouk dolů před nimi, že Slavii nahánějí skoro do posledních kol, nečekal jsem, že toho nějaký tým bude schopný.

Dá se říct, že Slavii pomohlo přerušení kvůli koronaviru?

„Určitě. V zimě nastalo hodně změn, tak to může ze začátku skřípat, což se stalo. O pauze si kluci na sebe víc zvykli, když se situace kolem koronaviru trochu uklidnila, a teď předvádí hru, kterou fanoušci očekávají.“

Máte pořád k týmu blízko?

„Ano, a jsem za to strašně rád. Cítím, že tam jsem chtěný a kluci jsou rádi, když mě někdy vidí v kabině. Berou mě jako takového ambasadora Slavie, z toho mám velkou radost, protože čím blíž týmu jsem, tím víc můžu prožívat jeho úspěchy.“

„Kauza“ se sparťanským dresem tomu nijak neuškodila?

„S odstupem to beru tak, že jsem nečekal, kam až se ta situace dostane. Někdo asi řekne, že jsem si ho neměl vzít na sebe, protože jsou slávisti, co by ho v životě neoblékli, to já respektuju. Ale nechtěl jsem tím nikoho poškodit, byla to prostě shoda náhod – fotbalový dres Sparty bych si na sebe nevzal, ale hrálo tam osm sparťanských hokejistů, a já nechtěl dělat nějakou hvězdu, abych si to přelepoval, nebo hrál s obráceným dresem. Můžeme se nenávidět, ale musíme mít nějaký vzájemný respekt, v rámci toho si myslím, že se dá pochopit, co jsem provedl.“

Spartě se od té doby daří, tak jste jim možná taky přinesl štěstí…

(smích) „Ano, vypadá to tak. Slávističtí ultras s tím nebyli spokojení, naopak sparťani začali provokovat a posílají mi, že od té doby má Sparta sedm vítězství. Občas mi od nějakého slávisty tahle statistika přijde, že mi teda pěkně děkují, že jsem rivalům takhle pomohl. Beru to jako vtip, a věřím, že kluci v kabině taky.“

Jakou zásluhu na tažení Slavie má Jindřich Trpišovský?

„Obrovskou. Stejně jako Franta Cipro a Pepa Pešice v roce 96, nebo potom Karel Jarolím . Prostě musíte mít trenéra, za kterým tým jde a věří, že to, co po něm chce, na hřišti funguje. To se děje, hráči vědí, že když budou plnit Jindrovy příkazy, bude jim to přinášet tituly, a to jim přinese slávu, úspěchy, peníze.“

Jak vůbec vzpomínáte na oslavy titulů ve Slavii?

„Bylo to vždycky velké. V devadesátém šestém jsme vyhráli po 49 letech, navíc jsme to dotáhli dost dlouho před koncem sezony, takže jsme slavili skoro měsíc (smích). V sezoně 2007/08 to bylo zase po dlouhé době, a užíval jsem si to, říkal jsem si: Asi na tom něco bude, že jsem štístko, když jsem se vrátil a zase jsme udělali titul, a hned za rok na to další.“

Ten v roce 1996 jste prý slavili ještě na benzince…

„Ano, odjeli jsme z Drnovic, kde jsme dostali trojku, ale zároveň Olomouc nevyhrála se Slováckem, tak jsme paradoxně i v téhle situaci mohli slavit. Byly to zvláštní oslavy, protože jsme se to dozvěděli na dálnici v autobuse. Tak jsme zastavili a první, co nás napadlo, bylo naházet členy vedení klubu do louže. Nevím, jaké to pro ně bylo, pro nás sranda (smích). Pak jsme přijeli na Slavii, lezli po traktoru... Bylo to spontánní, nečekané, a takové oslavy jsou nejlepší.“

