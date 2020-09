Na fotbal maximálně 2 000 fanoušků! Sdružují se po zápase, řekl Prymula

Choreo fanoušků Motoru připomínající sedm let staré stěhování extraligy z Českých Budějovic do Hradce Králové • Michal Beránek / Sport

I přes řadu opatření si do českobudějovické arény našlo cestu dost fanoušků • Michal Beranek / Sport

Fotbalové stadiony se v posledních týdnech pomalu otevíraly většímu počtu fanoušků, v pátek přišlo do Edenu na zápas s Teplicemi přes deset tisíc lidí. Nicméně teď se kvůli koronavirové nákaze opět utahují šrouby, vláda prostřednictvím ministerstva zdravotnictví hromadné akce opět omezuje.

„Pokud půjde o vnitřní akci a vícesektorový stadion, tak se jedná o tisíc lidí, u vnějších akcí dva tisíce. Je zájem, aby byly tyto aktivity limitovány. Máme jasné důkazy, že dochází k přenosu nákazy,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

„Myslíme si, že ta opatření jsou velmi rozumná i v kontextu toho, že jsou časově ohraničená, mluví se o dvou týdnech. Pro většinu sportovního prostředí jsou tato opatření přijatelná a neomezující. Ale samozřejmě pro profesionální soutěže jako fotbal a hokej jsou velmi omezující,“ uvedl v České televizi šéf Národní sportovní agentury Milan Hnilička - ještě před tím, než Prymula na tiskové konferenci opatření oficiálně oznámil.

Proč nemůže více lidí na větší stadiony, kde lze držet rozestupy a další doporučená nařízení i ve větším počtu diváků? „Uvědomujeme si to, ale děláme to zcela záměrně, protože v takových případech dochází k blízkým kontaktům po ukončení zápasu kolem stadionu. Proto tady nejsou rozdíly,“ dodal Prymula.

Opatření by měla platit následujících čtrnáct dní, pak se vše vyhodnotí a v případě zmenšení nárůstu nakažených osob by mohlo dojít k rozvolnění.

Prymula rovněž řekl, že v plánu je pro sportovní kluby finanční kompenzace. Tu by měl řešit speciální program, který zajišťuje Národní sportovní agentura pod vedením Milana Hniličky.

„Jsme v závěrečné fázi vyjednávání s ministerstvem průmyslu. I profesionální sport je velice důležitý, hraje tam spousta vzorů pro naše děti. Nemělo by se to týkat jen fotbalu a hokeje, ale i dalších sportovních organizací, které organizují sportovní akce v Česku,“ uvedl Hnilička.

Zatím není jasné, jaká částka bude k dispozici. „Alokace by mohla být kolem půl miliardy, ale to je všechno předmětem jednání s vládou,“ řekl Hnilička. Vyplyne to mimo jiné z konečného účtu programu COVID-Sport určeného neziskovým sportovním organizacím, který se uzavře na konci září. Je jisté, že vyčleněná miliarda korun se nevyčerpá.