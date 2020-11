Liberec kosí nákaza! Počítáme padlé a skládáme hráče z B-týmu, řekl Hoftych

V živé paměti zůstaly problémy rumunského FCSB během třetího předkola, teď stejné potíže dolehly i na Liberec. Slovan sčítá před zápasem Evropské ligy s Hoffenheimem nakažené, testy odhalily vícero pozitivních případů. „Do Německa pocestujeme ve značně oslabené sestavě, skládat ji budeme až na místě. Situace je prostě taková a my to bereme tak, jak to je. S nadhledem," komentoval nepříjemnou koronavirovou situaci Pavel Hoftych.

Těžká rána. Do libereckých řad udeřil koronavirus vší silou, čtvrteční zápas s německým Hoffenheimem budou muset Severočeši odehrát v improvizované sestavě. Nákazu odhalily pondělní UEFA testy, mezi pozitivně testovanými jsou jak hráči, tak členové realizačního týmu.

„V zápase (třetího předkola) s FCSB jsme to byli my, kdo měl proti sobě tým s problémy. Teď máme proti sobě špičkový německý tým a problémy máme my. Je to netypická situace a uvidíme, jak to dopadne," řekl Pavel Hoftych. Direktoriát soutěže má zájem, aby duel proběhl, tudíž se intenzivně řeší počty hráčů nutných na zápase. Slovan by měl podle všechno během středy odletět. „Uvidíme s kým a uvidíme, jak dáme sestavu dohromady," nezakrýval trable 53letý trenér.

V případě rumunského celku, který si prošel nákazou drtivé většiny kádru, UEFA povolila dokonce vypůjčku z ostatních klubů. Slovan řeší B-tým. „Teď počítáme padlé a skládáme hráče, kteří k nám přibyli z béčka. Přestože jsme se snažili dodržovat nastavená pravidla, tak nás pravděpodobně dohnal společně strávený čas, kdy jsme byli při cestování k zápasům Evropské ligy všichni pohromadě," tušil Hoftych.

Prakticky všichni pozitivně testovaní jsou bezpříznakoví. Nákaza se týká hlavně hráčů, kteří nastoupili k předchozím dvěma zápasům Evropské ligy a byli v úzkém kontaktu. O sestavě Slovanu bude jasno až v den zápasu, situace se neustále mění. „Taková je zkrátka doba," uzavřel liberecký kouč.