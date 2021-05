iSport podcast: Sparta jde s Poborským i proti Slavii. Co Fousek a Pelta?

Jak se ve velkém předvolebním chaosu vyznat, co vede Spartu, že volí Poborského a Slavia dává svůj hlas Fouskovi? Proč ani jeden z kandidátů není ideální pro český fotbal a kdo by mohl být do budoucna potenciálně nejlepším lídrem tuzemské kopané?

O tom všem a spoustě dalších témat diskutují šéfredaktor deníku Sport Lukáš Tomek a zástupce šéfredaktora Ondřej Škvor. Moderuje Martin Vait. Všechny díly iSport podcastu najdete na iSport.cz/podcasty, ve všech podcastových aplikacích i na YouTube kanále deníku Sport.

Zveme vás také na volební superdebatu deníku Sport s Petrem Fouskem a Karlem Poborským, kterou iSport.cz odvysílá iSport.cz příští pondělí 31. května od 18:00!

0:00 Proč Sparta volí Poborského? Proč on ani Fousek nejsou ideální kandidáti?

10:50 Kdo podporuje oba kandidáty a jak mohou staré struktury “berbrizovat” nový režim?

20:02 Kdo by byl ideální kandidát a proč Slavia podporuje Fouska? Kdo má větší šanci stát se šéfem?

27:18 Jak se bude taktizovat při volbách, změní se fotbal bez ohledu na volby a bylo pro Fouska dobře, že Šmicer odstoupil už teď?