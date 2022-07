Šťastný Ewerton po hattricku: Tak se mi to líbí. Douděra mi skvěle nahrával

Ewerton naskočil do prvního zápasu v dresu Slavie • Pavel Mazáč / Sport

Ewerton centruje míč do vápna • Twitter.com / SK Slavia Praha

Byl to pro něj druhý přípravný zápas za Slavii. V tom prvním odehrál Ewerton proti Olympiakosu druhý poločas, v něm se ale jen pomalu zacvičoval. Ve druhém utkání proti Rapidu letní posila z Mladé Boleslavi bouchla jako papiňák. Rumunskému soupeři nasekal hattrick při výhře 7:1.

„Jsem šťastný, hráli jsme velmi dobrý fotbal jako tým. Že jsem skóroval, mi taky dělá radost, ale pořád se toho mám spoustu co učit. Musím na sobě dál makat,“ říkal Ewerton vzorně pro klubový web.

Brazilské křídlo se trefilo už na začátku zápasu po přihrávce Oscara Dorleyho, míč si navedl do středu na pravou nohu a přes obránce se hezky trefil k tyči.

Na další dvě branky mu nacentroval David Douděra, do obou se Ewerton krásně položil. Nejprve pravačkou z voleje, potom rybičkou.

„Vždycky se snažím zasekávat si míč do středu a střílet. Mám hodně dobrou střelu, v Boleslavi jsem už pár podobných gólů dal. Tak se mi to líbí. I druhá trefa stála za to, vlastně asi všechny. Douděra mi skvěle nahrával. Mám radost,“ těšilo Ewertona.

„Myslím, že zápas s Rapidem byl o hodně lepší než ten první. Naši hru jsme si užívali, bylo to dobré. Snažili jsme se držet balón a kombinovat, což je perfektní, přesně jak po nás chce trenér. Taky jsme dali hodně gólů, což je pro nás důležité, ale pořád máme hodně co zlepšovat,“ srovnával pak výhru nad Rapidem 7:1 oproti první přípravě proti Olympiakosu, která skončila 1:1, a v níž nastoupil do druhé půle.

Slavii čeká na herním soustředění ještě jedno přípravné utkání, v neděli hraje proti maďarskému Puskás Akademie.