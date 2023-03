Šádek Bílkovi věří. Prozradil, kolik si půjčil na zázrak, plán prodeje platí

Viktoria potřebuje nakopnout motory. Titulová euforie z minulé sezony vyprchala, tým se lopotí ve značné krizi. Tři prohry a jedna remíza ze sedmi jarních vystoupení pochopitelně nedávají lidem v klubu úplně snadný spánek.

„Když se nedaří, všichni píšou a připomínají nám to. Víme o tom a vidíme to. Všechno je o tvrdé práci všech lidí v klubu – vedení, zaměstnanců i hráčů. Ti, co nebudou tvrdě pracovat, bohužel nebudou u zázraku dvojky a trojky,“ zmínil Šádek v narážce na představovaný dokument Zázrak ze západu.

Plzeň rychle přišla o vedení v lize, po prohře 1:2 na Slavii ztrácí na čelo čtyři body, na druhou Spartu dva. O pozici lídra přišla velmi snadno, navíc se potácí v herní krizi.

„Přečetl jsem si, že se o titul hraje už jenom v Praze. To jsou přesně efektní věci, jako novináři máte vzácný dar, že nám umíte přilít krev do žil,“ řekl plzeňský boss. „Pojedeme zase na dřeň, když se sejde víc okolností, zázrak se může zopakovat. Máme kvalitní soupeře, s nimi se o to chceme poprat. Snad otočíme štěstí na svou stranu a bude se dát na náš fotbal koukat.“

Šádek na konci věty zmínil palčivý problém současnosti. Plzeň až příliš často zalézá do hlubokého bloku, nechala se i doma zatlačit týmy jako Hradec nebo České Budějovice. Nespokojenost logicky roste, nedotknutelná pozice není ani u trenéra Michala Bílka, který je za výsledky zodpovědný.

„Věřím trenérovi a hráčům, i když se napsalo spousty věcí,“ zdůraznil Šádek. „Měli jsme horší období, teď musíme i vnitřně udělat všechno pro to, abychom to prolomili a byli zase úspěšní.“

S nastalou situací se chtějí poprat i hráči. „Když se nám v minulé sezoně v některých zápasech herně nedařilo, zvládali jsme to výsledkově. Stojím a budu stát vždycky za týmem. Jsme mentálně i fyzicky silní, že další zápasy budeme zvládat, z toho strach vůbec nemám,“ zmínil nejlepší plzeňský střelec Tomáš Chorý.

Ani trpělivost klubového majitele není nekonečná, hodně napoví nedělní zápas s Bohemians, který Viktoria potřebuje nutně zvládnout. „Nikdy se mi nekouká dobře, když prohráváme, ať jde o Slavii nebo Hradec. Jsem přesvědčený, že ani hráči to nestráví snadno. Ze Slavie se mi neodjíždělo dobře, ještě jsem seděl tak, že jsem všechno dobře viděl. Zápas jsme prohráli, ale boj o titul ne a ještě o něj zabojujeme,“ dodal Šádek.

V unikátním dokumentu Zázrak ze západu se Šádek hodně otevřel. „Půjčil jsem si na svou osobu 100 až 150 milionů, abych zachránil Plzeň. Jsem tutový blázen,“ zní ve zveřejněné upoutávce. „Je to má celoživotní vlastnost. Do Viktorie jsem se osobně dávno zbláznil, pro mě je to závazek na celý život, Kdo mě zná, tohle ví, ale ne každý to řekne na kameru. Trávil jsem s Petrem (režisérem Větrovským) poměrně dost času. Asi si to pustím jen jednou a budu přemýšlet, co mi potom kdo řekne,“ dodal s lehkými obavami.

Šádek se na páteční tiskové konferenci dotkl i tématu nového majitele. „Plán prodeje klubu platí, kdyby to nedopadlo, tak bude zázrak ze západu číslo dvě,“ pousmál se. „Chci dodržet to, co jsem řekl. Nepovedlo se mi přivést majitele loni, budete mít možnost vidět v dokumentu, proč se mi to nepovedlo a jaký zázrak se pak zrodil. Platí to, že bych to rád měl do 30. června vyřešené.“