Sivok o Priskem, kabině i kotli: Nebudu alibista. Titul máme ve svých rukou

Sparta vytyčila své plány během sezony jen párkrát. Nejdřív vyhlásila před sezonou ústy sportovního ředitele Tomáše Rosického, že ultimátním cílem je titul, ale tým je na začátku cesty.

V zimě Priske prohlásil, že chce s týmem získat víc bodů než Slavia a Plzeň – a pak se uvidí, na co to bude stačit. A teď nazrála doba, kdy ze Sparty zní, že je přímo ve hře o titul. „Jsme pokorní, ale hladoví,“ opakuje Sivok několikrát během rozhovoru, který vznikal před duelem s Brnem.

Jdete do klíčové části sezony, bodů máte stejně jako Slavia. Je načase říct si, že jasný cíl je titul?

„Po průběhu první části sezony můžeme už jen získat. Chceme samozřejmě každý zápas vyhrát a, jak říkal Brian (Priske), sečteme všechny body a uvidíme, jestli to vystačí na titul. Ale když jsme u toho – budu alibista, kdybych neřekl, že když jsme se dostali až sem, nebudeme chtít říct, že hrajeme o titul. Hrajeme o titul, hrajeme už reálně a máme ho ve svých rukou.“

Jak se podle vás dokáže tým popasovat s těžkými momenty? Máte i hráče, kteří dokážou ostatní seřvat a nebojí se konfrontace, když je to nutné?

„Po odchodu Bořka Dočkala tuto roli teď opravdu museli převzít třeba David Pavelka nebo Ondra Čelůstka a myslím, že do ní dospěli. Pamatuji si, že po derby na Slavii, kdy skončil zápas, měl jsem nakročeno, že vlítnu do kabiny, ale byl tam takovej humbuk, že jsem se do toho ani nezapojoval, protože tam na sebe kluci křičeli a prostě věděli to. A byli to ti zkušení. Myslím, že tu roli asi nejde naučit, to musí mít člověk v sobě nebo tam dorůst. Třeba Láďa Krejčí, kterému je čtyřiadvacet, to má přirozené. Ale tito kluci už mají věk a ví, kdy mají a kdy ne.

Takže signály pro dobu lámání chleba máte dobré?

„Lámání chleba přijde teď. Nevím, jestli to zvládnou, anebo ne, to je další část testu, kdo to psychologicky zvládne, kdo na to bude mentálně připravený. Ale myslím, že ta cesta je správně nastavená a máme zdravé a silné kluky. Myslím, že nejsme horší než Slavia a Plzeň. Ale bude to trochu i o štěstí, o tom, kdo to zvládne lépe v hlavě. A to uvidíme za sedm týdnů.“

Ale hlad cítíte?

„Určitě. Po začátku sezony, který nám moc nevyšel, můžeme už teď jen získat. A když už jsme se dotáhli, tak tam teď musíme nechat všechno a uvidíme, jak to dopadne.“

Zlom v sezoně nastal po derby?

„Určitě. Bylo to pro mě jako velkého sparťana kruté, mentálně těžké. Ale myslím, že to byl možná ten políček, který nás probral, nebo spíš to byl signál pro to, abychom trochu změnili rozestavení, styl hry a najednou to začalo přinášet body. Všechno zlé je k něčemu dobré. Je blbý, že to skončilo 0:4 zrovna v derby, ale zajíci se počítají až po honu.“

Už v minulých letech měla Sparta série výher, kdy se zdálo, že konečně otočila list. Ale pak se sesypala. Uvědomují si už hráči, jak důležitá je konzistentnost výkonů, nebo je pořád potřeba je tepat, aby jeli pořád na sto procent?

„Jak u koho. Máte tam takové specialisty jako je