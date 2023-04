Baránek o Baníku i Slovácku: Malý klub, velké věci. Jak vychází s Vrbou?

Ve Slovácku poznává zblízka práci pedanta Martina Svědíka, který si ho na konci minulého roku vytáhl z Baníku. „Je to velká škola. Martin je ideální typ trenéra,“ říká asistent Jan Baránek (29). V sobotu ho čeká velký den, do Uherského Hradiště dorazí právě jeho bývalý klub. Proč ho opustil? Co radí mazákovi Kadlecovi? A jak vychází s trenérem Pavlem Vrbou? Nejen o tom vypráví v rozhovoru pro isportPremium bývalý stoper, jenž musel ze zdravotních důvodů předčasně ukončit kariéru.

V sobotu přijede do Uherského Hradiště „váš“ Baník. Jaké to bude?

„Speciální. Plný stadion, super atmosféra. Snad bude už i lepší počasí. Do Baníku jsem přišel v patnácti letech z Dolního Benešova. Přes juniorku jsem se dostal do áčka, kde jsem byl rok a půl. Baník je fenomén. Mrzí mě, že je teď takhle dole. Kdyby hrál o šestku, na každý domácí zápas chodí kolem deseti tisíc lidí. Ven fanoušci jezdí pořád, je to pro ně životní styl. I pan Brabec (majitel), který klub zachránil, by si zasloužil aspoň klidnou sezonu. Pro oba týmy je to důležité utkání.“

Dá se říct, že Slovácka je v této chvíli dál?

„Klub má jasně nastavenou cestu, po které jde. Něco se nastínilo a čtyři roky se to drželo. I když se třeba prohrávalo. Poslední dvě sezony se povedlo čtvrté místo, což je…nechci říct zázrak. Je to podložené prací mužstva, pílí trenéra. Určitě