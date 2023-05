Levý: Spartě tohle v Evropě nebude stačit. Přehnal Kováč Nitovu kritiku?

Rozhodne se už v úterý?

„Samozřejmě, Sparta má všechny trumfy v rukou poté, co porazila Bohemku, i když to zase nebyl extra přesvědčivý výkon. Na Slovácku jí stačí bod, ale bude to pro ni strašně těžký zápas. Zase jim vypadli další hráči, například Kuchta.“

V poslední době vyhrávají spíše vůlí. Neukazuje to, že se posunuli?

„I trenér Priske uznává, že Bohemku udolali mentalitou, morálkou. V nadstavbě nebyli ani v jednom zápase dominantním mužstvem, ale nějakým způsobem to ubrání nebo v závěru dokáží otočit. Mluví to o jejich mentální síle. Ano, je to důležitá vlastnost, ale směrem do Evropy by tohle nestačilo. Pokud chtějí být konkurenceschopní, musí dojít k posílení a rozšíření kádru. Slavia byla proti Plzni dominantnější, i když tyto zápasy bývají válka. Vyhrála zaslouženě, o čemž mluví i počet střel.“

Bude v podání Sparty duel na Slovácku podobný těm posledním?

„Jsem si jistý, bude to jako proti Slavii například. Sparta podřídí všechno tomu, aby už tam získala potřebný bod. Uzpůsobí