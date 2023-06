Posily z východu Čech: Baník jde po Kubalovi, ve hře výměna útočníků

Baník se po posilách dívá nejen do pražských Vršovic, ale i do východních Čech. O zájmu o pardubické záložníky Dominika Janoška s Michalem Hlavatým, stopera Tomáše Vlčka a brankáře Jakuba Markoviče již iSport.cz informoval, teď se interes Ostravy stočil i k největšímu rivalovi. Do Hradce Králové. Slezané by rádi získali třiadvacetiletého útočníka Filipa Kubalu. Součástí transferu by mohla být i hráčská výměna...