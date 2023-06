Ševčík o synovi: Je výjimečný! Řvaní na něj neplatí. Čím ho srazil Hašek?

Vycepoval ho. Drilem i různými hrami pro radost. Michal Ševčík starší byl na syna Michala Ševčíka (20), čerstvou posilu Sparty, odmalička přísný. Pumpoval do něj sebevědomí a důslednost při každé činnosti. Když viděl, jak se po skvělém podzimu na jaře ve Zbrojovce souží, nebylo mu dobře po těle. „Trenér na něj nesmí řvát, tím ho ztratí,“ říká v rozhovoru pro iSport.cz otec kreativního záložníka, jenž svým sebevědomím na pražskou Letnou patří. Má ho vysoké, chtěl by si jednou zahrát za Real Madrid. „To je úplně v pořádku,“ schvaluje mu táta smělé cíle. Sám ostatně „bílému baletu“ fandí.

Prosadí se váš syn ve Spartě okamžitě?

„Většinou určitý čas na adaptaci potřeboval. Hrával se staršími, takže vždycky zpočátku něco doháněl. Jakmile si zvykl na vyšší tempo a rychlost, mohl se posunout dál. Stoprocentně věřím, že se ve Spartě prosadí. Kolem něj budou kvalitnější hráči. Trenéra Priskeho neznám, ale působí na mě, že je psycholog. Michal potřebuje cítit důvěru.“

Co kdyby ho mistr obratem poslal někam na hostování?

„Bude to pro něj problém. (úsměv) Ale stát se to může.“

Kdy jste v něm objevil nevšední talent?

„V určitých činnostech jako jsou technika a fotbalové myšlení odmalička vynikal. Možná i proto, že jsem ho dost cepoval a nenechal vydechnout. Já ho