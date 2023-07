Gning? Když bude dávat góly, nabídky přijdou, říká kouč Teplic. A posily...

Co do počtu hráčů by Skláři složili dvě jedenáctky, jak jsou na tom ale s kvalitou? Zvláště po odchodech Matěje Hybše a Tomáše Kučery, či neprodloužení smluv Tomáši Vondráškovi a Aloisi Hyčkovi, se na první pohled může zdát, že spíše oslabili… „Sportovní úsek se ohlíží po posilách, přestože my jako trenéři jsme se stávajícím kádrem spokojení. Máme tu mnoho mladých kluků, kteří chtějí udělat další krok ve svých kariérách, a teď k němu mají možnost,“ řekl po utkání s Ústím (2:1) asistent Zdenka Frťaly Jan Rezek.

Největším posílením, zdá se, je zatím setrvání slávistického útočníka a účastníka ME do 21 let Daniela Fily. „Neprošel si jednoduchým procesem potom, co k nám v minulé sezoně přišel. Zranil se, pak se postupně dostával do formy, ale závěr ročníku ho už zastihl výborně připraveného. Myslím si, že se u nás cítí dobře a věřím, že naše rodinná atmosféra přispěla k tomu, že zůstal,“ zamyslel se Rezek.

Samotný Fila nedávno po přípravném duelu v Blšanech proti Žižkovu vyprávěl: „Jiné nabídky se objevily, ale trenér mě zná, já jeho. Nechtěl jsem nový tým a nové spoluhráče. Potřebuji hrát, takže návrat teď do Slavie nedával smysl.“

Pokud někde Teplice mají personální přetlak, je to právě v útoku. Filu doplňují Gning, Jásir nebo Urbanec, a to ještě Žák odešel do Zlína. „A nezapomínal bych na Tadeáše Vachouška, jenž v právě skončeném ročníku ČFL vstřelil v sedmnácti zápasech sedmnáct branek, byl třetím nejlepším střelcem ČFL a za áčko v první lize skóroval dvakrát. Ohledně Gninga, tam to bude o tom, aby dával góly, a pak se nějaká nabídka na něj může objevit,“ prozradil Rezek.

Nyní Severočechy čeká už pouze generálka s Varnsdorfem a po ní ostrý vstup do ligy proti Viktorii Plzeň. Stejně tak tomu bylo loni, kdy s ní v úvodním kole doma remizovali 2:2, a to ještě Urbanec v 90. minutě nedal penaltu. „Začátek sezony bude důležitý. Závěr té minulé nám ukázal, že pokud kluci budou makat, tak jak makali, můžeme se porvat o body s každým. Jestli chceme splnit námi vytyčené cíle a vyhnout se záchranářským starostem, tak víme, že kondice bude rozhodovat. Proto i na herním soustředění jsme hráčům přitopili pod kotlem. Kluci to chápou a dřou. Navíc je dobré, že se nikdo nezranil,“ uzavřel účastník mistrovství Evropy 2012.