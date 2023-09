Levý: Od derby jsem nic moc nečekal, na Moravě mají asi dobré lékaře

Do kyselého jablka po derby se zakousl bývalý kouč a expert iSport.cz Stanislav Levý. Hodnocení 9. kola FORTUNA:LIGY nebylo snadné. „Tohle derby prostě s fotbalem moc společného nemělo. Člověk, který jde na stadion s úmyslem házet dělbuchy mezi lidi, už by se na ten stadion v životě neměl dostat,“ poznamenal Levý ohledně excesů sparťanského kotle.

Derby pražských „S“ je za námi. Jak jste si ho užil?

„Přiznám se, že jsem od tohoto derby zase tolik neočekával, ale že se zápas až tak zvrhne a bude to nekoukatelné, to jsem si nedovedl představit.“

Nejvíce se diskutuje asi o šarvátce Krejčího s Bořilem, vniku Pavla Řeháka na hřiště a petardách, které sparťané poslali na okolní tribuny. Co si o těchto situacích myslíte?

„Rád bych si půjčil citáty, které zazněly hned po zápase. Jejich vyjádření naprosto korespondují s tím zápasem, když Trpišovský řekne, že je to pro něj obrovské zklamání. Souhlasím taky s Panákem, když v podstatě řekl, že se jednalo skoro až o nedůstojné derby. K tomu snad není co dodat.“

A ty dělbuchy? To byl docela průšvih, ne?

„Utkání jsem viděl jen v televizi, nebyl jsem na stadionu. Člověk, který tohle udělá a jde na stadion s úmyslem házet dělbuchy mezi lidi, už by se na ten stadion v životě neměl dostat. Můžeme si vzít příklad z nizozemské ligy, kde se derby nedohrálo kvůli nepokojům v ochozech.“

Co jste říkal na výkon rozhodčích?