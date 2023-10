Sparta - Plzeň: lepší dojem než derby. Hrálo se o 10 minut víc, pomohl i sudí

Ne, nelze zapomenout. Tuze nepovedené derby je nutné vzít za memento. Takhle ne, pánové! Přitom to jde… Týden po válce mezi Slavií a Spartou byl na ligovém rozpisu další šlágr. Letenští uvítali Plzeň, zápas se líbil. A to dokonce i slávistovi Vladimíru Šmicrovi. Co bylo jinak oproti průšvihu v Edenu?