Červenka ve Zlíně: Trenér-pedagog s duší hokejisty. Od koho se učil?

Když obdržel nabídku převzít po Pavlu Vrbovu pohaslý Zlín, zabalil výstroj a jel si vyčistit hlavu na zimák. Hokej je pro trenéra Bronislava Červenku (48) skvělý relax, věnoval se mu až do osmnácti let souběžně s fotbalem. „Mohl jsem hrát v lajně s Leškou a Čajánkem,“ zmínil s úsměvem dva vrstevníky a slavné odchovance Beranů. Klidně přizná, že v mládí nazouval brusle radši než kopačky, v nichž to dotáhl do nejvyšší soutěže a také k titulu mistra Ázerbajdžánu. Pro deník Sport a web iSport.cz nechal nahlédnout do svého sportovního a soukromého života.