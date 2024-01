Podroužek o konci v Dynamu i dělbě pravomocí: Seš mladej, začínáš…

Od začátku neměl jasně vymezené pravomoce, představoval si větší vliv na řízení klubu... Ten neměl. Neukotvenost těžko nesl. V obsáhlém rozhovoru popisuje složitou povahu majitele, vyjadřuje se k rozpadu trenérských dvojčat Zápotočný – Nikl a také mluví o své budoucnosti. „Rád bych dělal fotbal, vrátil se. Vnímám to jako svoji životní trasu.“ Někdejší kolegové si v rozhovoru tykají.

Jak bys popsal půlroční angažmá v Českých Budějovicích? Sedí slovo zkušenost?

„Ano, zkušenost. Se všemi negativy. Dnes to přijímám pozitivně, trvalo to sice krátce, ale mohu mluvit z pozice člověka poučeného, co prožil spoustu věcí, které prožít doopravdy chtěl. A jsem rád, že jsem je všechny poznal. Počínaje procesy uvnitř klubu, přestupy ven i dovnitř a konče administrativou, která k provozu neodmyslitelně patří.“

Přicházel jsi s jasnými představami, jak chceš dělat fotbal. Co byla nejtvrdší srážka s realitou?

„Vyměření mých kompetencí. Na to myslím od chvíle, kdy jsem skončil. Na začátku jsem nějaké věci podcenil sám. Hlavně ve smyslu, jaká skutečně bude moje úloha, můj skutečný výkon pro klub. V roli, jaké jsem byl, bych si to představoval úplně jinak. S jinou odpovědností, s jinak nastavenými pravomocemi. Je to ale spojené i s dalšími aspekty. Je to i o rozpočtu, abych přesně věděl, s čím mohu pracovat, za co si mohu postavit tým a na základě toho vědět, jak se bavit s kluby. To je určitě jedna z věcí, která by mi moji úlohu výrazně ulehčila. Uměl bych sám sebe víc zařadit a věděl bych, že to je oblast, za kterou zodpovídám. Pak by po mně mohl majitel šlapat a já bych mu vše vysvětloval.“