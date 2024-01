Na bodu mrazu... Šéf klubu o Kuličovi, výpovědi v datovce i Holoubkovi

Jako když vám přijde opožděný vánoční dárek, který si ale fakt nechcete rozbalit. Protože to ve skutečnosti žádná milá pozornost není... Nějak tak to vypadalo s odvoláním mladoboleslavského trenéra Marka Kuliče, a to ještě výpovědí v datové schránce. „Vztah byl tak narušený a komunikace natolik špatná, že jsme sáhli k poslednímu řešení,“ říká klubový generální ředitel David Trunda. V rozhovoru pro deník Sport a server iSport.cz se snaží vysvětlit, proč to dál s populárním „Kuldou“ po půl roce nešlo, proč ve městě automobilů posadili za volant Davida Holoubka, ale hovoří také o ukončení spolupráce s Pavlem Hoftychem, celkové strategii či plánech na dostavbu stadionu.

Pouhého půl roku vydržel Marek Kulič jako trenér Mladé Boleslavi. Neprojevilo se to, že jste v létě nebyli při jeho jmenování v klubu jednotní?

„Každý rozchod ve sportovní organizaci není příjemný, to je první věc. A naopak každá volba nového trenéra i lidí kolem něho je strašně důležitá a nikdy není nahodilá. Přemýšleli jsme nad tím, jak navázat na práci Pavla Hoftycha a jeho realizačního týmu. Výsledkově už to nebylo takové, jak jsme očekávali, nicméně řešili jsme to úplně otevřeně, především s panem Hoftychem, a na všech úrovních klubového vedení, bavili jsme se i s hráči. Zabývali jsme se jmény dvou tří trenérů, se kterými jsme se potkali a nijak jsme to ani nezastírali. Vyslechli jsme si, jak by viděli směřování klubu v následujících letech, spolupráci s akademií, začlenění našich odchovanců i příchody hráčů odjinud. Mohli jsme vyměnit celý realizační tým, ale nakonec jsme se přiklonili spíš k zachování kontinuity. Pavla Hoftycha jsme jmenovali sportovním manažerem s jasně danými kompetencemi, i když se posléze ukázalo, že jsme mohli zvolit i jinou variantu, a jako trenéra vybrali Marka Kuliče.“

Můžete potvrdit, nebo vyvrátit, že jedním z kandidátů byl trenér Vlašimi Martin Hyský?

„Je to tak. Diskuse s ním šly do detailu, měli jsme, tuším, dvě schůzky. Ve finále jsme ale stáli před rozhodnutím vybrat jednoho ze dvou tří trenérů, kteří v lize na pozici hlavního kouče nepůsobili. Chtěli jsme dát šanci Marku Kuličovi. Už v klubu pracoval, trénoval mládežnické kategorie, prošel si béčkem, byl asistentem u áčka. Znal prostředí, realizační tým, kterému se v čele s Pavlem Hoftychem podařilo stabilizovat mužstvo a povedly se jim i další věci, ale výsledky a předváděná hra přestaly odpovídat ambicím a očekávání. Marek byl taky vynikající hráč, dokázal toho strašně moc a fanoušci k němu měli a dodneška mají velmi pozitivní vztah.“

Nepreferoval Martina Hyského prezident a spolumajitel Josef Dufek a vy jste ho přesvědčili?