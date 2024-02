Trmal chce na jaře víc. Od sebe i od „Bolky“. Portugalsko? Cesta je zavřená

PŘÍMO Z TURECKA | V Portugalsku mu to nevyšlo, ve Vitorii Guimaraes pozici jedničky nezískal. O nové nakopnutí nadějně rozjeté kariéry se brankář Matouš Trmal (25) pokouší v Mladé Boleslavi. V klubu ho zasypali důvěrou, nastoupil do všech devatenácti podzimních ligových zápasů. Měl hvězdné momenty i výpadky. Vlastně kopíroval výkonnost celého týmu. Na jaře má být líp. „Když jsem se vracel do Česka, měl jsem nějaká očekávání. Úplně se nenaplnila,“ nezapírá odchovanec Slovácka v rozhovoru pro isport.cz.