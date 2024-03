Petržela: Nechápu, že Hyský není v lize. Jak odmítl Rusko a k repre chtěl...

Další a další jména se objevují na lavičkách prvoligových klubů. U některých je při tom třeba prolistovat nejdříve stručný fotbalový životopis. Jedno, o němž se často mluví, však dveře FORTUNA:LIGY ne a ne rozrazit – Martin Hyský. Byť jen v poslední době byl šéf lavičky druholigové Vlašimi na radaru Mladé Boleslavi a teď se o něho zajímá Olomouc. „Je to skvělý trenér. A taky trochu samorost,“ říká zkušený kouč Vlastimil Petržela, jenž Hyského práci pozoruje zblízka. V rozhovoru pro iSport Premium hovoří také o dalších mladých nástupcích nebo o aktuálním obsazení míst u reprezentace, ale vzpomíná rovněž na to, kdo ho nechtěl u národního týmu vedle Karla Brücknera, a jak odmítl Rusko.

Loni oslavil sedmdesátku, do ligové vřavy už by nechtěl. „Jsem ve Vlašimi spokojený,“ říká Vlastimil Petržela. Byť vedl pražská „S“ i Zenit Petrohrad, nyní ho baví práce u devatenáctky a vůbec mládeže. Navíc ta zdejší vyhlášená cukrárna... O dvaadvacet let mladšího Martina Hyského by však o patro výš vyslal hned.

Čekal byste, že už Martina Hyského některý z prvoligových klubů angažuje, že?

„Martin je moje srdeční záležitost, mám ho rád. Řadu let jsem ho trénoval, ´zdědil´ jsem ho ve Slavii, potom se se mnou stěhoval do Liberce, kde začal hrát v základní sestavě. Podobně jsem měl pod rukama Jirku Lercha, kterého jsem si vytáhl z Budějovic – a teď je vede. Ten čas strašně utíká... Martina mám ve Vlašimi na očích, vidím, jak pracuje. A myslím si, že je to skvělý trenér. Nechápu, že si ho doteď nikdo do ligy nevytáhl, protože odvádí fantastickou práci. Vždyť se podívejte, jak mu každý rok odchází čtyři pět hráčů, kteří pak stabilně hrají v lize. Musí mužstvo dávat znovu dohromady a vždycky ho nějak zase poskládá tak, že nám to hraje. Smekám před ním klobouk, protože to dělá výborně.“

Jak byste ho charakterizoval?

„Znám ho dobře, něco jsme spolu prožili. Takže vím, že je trošku přísný, trochu samorost. Někteří lidé to neberou dobře, ale dělá si svou práci, je to profesionál se vším všudy. Proto jsem překvapený, že ho zatím nikdo z první ligy nevzal. Je mi to strašně divný. A je mi to líto, takový chlapec do ligy určitě patří.“

Byl by ve vašich očích první ve frontě?

„Určitě. U mě ano, protože ho dennodenně sleduju.“

Čím se odlišuje od jiných?