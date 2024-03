Karabec: Jsem důležitější než dřív. Moje vytížení? Priske mi řekl, že...

Jaké to je být sparťanské zlaté dítě? Slýcháte to odmalička.

„Hodně lidí bude, myslím, říkat, že je to náročné. Velký nátlak to je, ale já to beru jinak. Vezmu si stejně staré hráče ve světě a řeknu si, jaký musí být tlak na ně. Oproti nim to nic není. Cítím ho, ale oni jsou tam, kam já se chci jednou dostat, takže to nemůže být nic, co by mě mělo rozhodit.“

Není to spíš privilegium?

„Záleží, jak se k tomu člověk postaví.