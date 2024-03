Liga už (téměř) zná své příští jméno. Nečekaně drahé! Po Fortuně přichází...

Český klubový fotbal se právě nachází, bez přehánění, v době tendrové. Po úspěchu se zobchodováním televizních práv přišlo razatní navýšení částky také u titulárního sponzora. Až dosud nesly první i druhá liga ve svém jméně název Fortuna, to se od příští sezony na dalších pět let téměř jistě změní. A pozor, za snad až nevídané peníze.

V pátek totiž skončilo první kolo veřejné soutěže, v němž zájemci poslali Ligové fotbalové asociaci své nabídky. Čekalo se, kdo se přihlásí, a hlavně, kolik za své jméno ve výsadním spojení s největším sportem v Česku nabídne.

Ta částka vyrazila dech, protože výrazně překračuje to, co v předchozích pěti letech každý rok až do konce této sezony platila Fortuna, tedy 80 milionu korun.

Proč došlo k takovému navýšení, to si zaslouží trochu souvislosti a návrat k předchozímu tendru. Ten se týkal televizních vysílacích práv a jeho výsledky byly vyhlášeny loni v listopadu.

Za vysílání první ligy zaplatila O2 TV 302 milionů korun, sázková kancelář za bettingová práva Betano 129 milionů a agentura Pragosport za druhou ligu 1,2 milionu. Celkem tedy 432,2 milionů za každý z pěti roků trvání smlouvy, což znamenalo razantní navýšení oproti předchozím 150 milionům.

Hlouběji do kapsy sáhla nejen O2 TV, ale především Betano. Až dosud totiž za bettingová práva – tedy za možnost vysílat přímé přenosy ve snížené kvalitě na svých webech – platily Tipsport a Fortuna po dvaceti milionech, dohromady čtyřicet.

Proto se mohla úvaha vést tímto směrem: Tipsport ani Fortuna už do soutěže nepůjdou ve velkém, protože nevlastní práva na přenosy. Propůjčením svého názvu lize, z níž nebudou mít žádný obrazový materiál, nemusí dávat smysl.

U Betana byl fotbal zvědavý, zda bude chtít zkompletovat balíček a právům dodat i své jméno. Hlavně proto, že oproti Tipsportu a Fortuně zabírá necelá a pouhá tři procenta zdejšího trhu. Proti tomu stála regulérní úvaha, zda se tato sázkovka už nevyčerpala zmíněným výdajem za 120 milionů.

Pak se vědělo, že reálný a vážný zájem má i jeden bankovní dům, patrně ČSOB.

Všichni zmínění se nakonec do tendru přihlásili.

A jak to tedy dopadlo?