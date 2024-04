Klusáček: Krejčího přeceňujeme, ale... Hráče vyrábíme jako prefabrikáty

Připomínalo to přijímačky na střední, které se kvapem blíží. Tedy vlastně spíš na vysokou. První dva zápasy reprezentace pod velením Ivana Haška měly ukázat, nakolik může stavět na hráčích z domácí ligy zažívající boom. „Hodně fandím Matěji Juráskovi, je schopen pomoct,“ říká v magazínu LIGOVÝ INSIDER bývalý asistent národního týmu Luděk Klusáček, a naopak má jisté pochybnosti o připravenosti Pavla Šulce. Nejnáročnějším testem v obou vypsaných termínech na každý pád prošel sparťanský kapitán Ladislav Krejčí, jenž je poslední dobou v útlumu. „Malinko ho přeceňujeme, má trochu nadsazenou image,“ míní Klusáček. „Ale je to typ, které hodně těžko hledáte,“ dodává. Kromě Haškova startu dojde také na problémy celého českého fotbalu. „Nejde správným směrem,“ je přesvědčen někdejší kouč Bohemians.

Neví, co je to oddych. Nejvyšší česká soutěž, Evropská liga, reprezentace. Krejčí si zkrátka – až nabere dech – může zanotovat Ráno jedu dál, mě čeká další sál... Sparťanský trenér Brian Priske sice dal najevo, že se mu nálož jako dvě přípravná utkání reprezentace nezamlouvá, sám ho však vyslal do boje v Českých Budějovicích. Při „suché“ výhře 1:0 bylo znát, že příliš často chybující stoper si nekomplikuje rozehrávku a jede na jistotu. Zároveň se hned poté objevily zprávy, že ho od léta angažuje Betis Sevilla, aniž by je ovšem jeho agent Pavel Paska potvrdil.

Co si tedy z výkonů Krejčího v této sezoně, kdy obdržel na letenské poměry rekordních pět červených karet, vzít? Doplácí na náročný program a sráží ho vyčerpání, nebo se projevují jeho trvalejší nedostatky? „Zvenku to na mě působí, že ho limituje fyzická stránka. Je to hráč, který je na hraně pohybových předpokladů pro vyloženě vrcholový fotbal a potřebuje být dobře připravený,“ míní Klusáček a rozebírá detailně plusy i minusy čtyřiadvacetiletého hráče, na jehož pozici v obraně sám během aktivní kariéry působil.

Ačkoli Česko zažívá na klubové úrovni fotbalové obrození, pokud jde o hráče a jejich konkurenceschopnost, netají se střízlivějším názorem. „Dneska se hodně mluví o tom, jak je český fotbal na vzestupu, v rozkvětu. Já si to úplně nemyslím. Jde směrem, který není správný,“ upozorňuje Klusáček. Na mysli má jednostranný důraz na fyzické či běžecké schopnosti, čímž ostatní inspirovala hlavně Slavia Jindřicha Trpišovského. Klusáček ovšem jde i dál do minulosti a zmiňuje v dalších ohledech i Jaroslava Hřebíka. „Nemyslím to jako kritiku, oba byli úspěšní. Jde o to, co jsme si z toho vzali,“ vysvětluje Klusáček. „Dneska vyrábíme prefabrikáty, jeden hráč je jako druhý, všichni jsou plus minus stejní. Speciálně pro ofenzivní část hry je to ale málo.“

LIGOVÝ INSIDER s Luďkem Klusáčkem

Měl by mít v nominaci na EURO jisté místo Tomáš Chorý ?

? Čím vynikají stopeři Tomáš Vlček a Robin Hranáč ?

a ? Dostává se Lukáš Provod do top formy?

do top formy? Dovolil by si Ivan Hašek nevzít na ME kapitána Sparty ?

? Jak se liší Vrbův „odkaz“ od inspirace à la Trpišovský a Hřebík?

od inspirace à la Trpišovský a Hřebík? Proč Sparta „málem zničila“ Patrika Schicka ?

? Co stojí za tím, že se Klusáček nestal Haškovým asistentem ?

? Lituje toho, že před dvanácti lety opustil realizační tým Michala Bílka ?

? LIGOVÉ HLÁŠKY: Holoubek v kómatu, fialovej hnus v Olomouci a Veselý klokani

Holoubek v kómatu, fialovej hnus v Olomouci a Veselý klokani Proč se Jaroslav Veselý vypracoval až k reprezentaci?

vypracoval až k reprezentaci? Co může dát spolu s Jaroslavem Köstlem Haškovi?

spolu s Jaroslavem Köstlem Haškovi? Co se stalo s Bohemians, že se tak propadli v tabulce?

Celý nový díl magazínu LIGOVÝ INSIDER je dostupný pro předplatitele iSport Premium a najdete ho také na www.liganaruby.cz.