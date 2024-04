Těžká ztráta Sparty: recidivista ublížil týmu, tristní poločas i mráz v kabině

Video se připravuje ... V konečných počtech to může být zásadní ztráta. Sparta doma jen remizovala s Mladou Boleslaví 1:1, na první figuru v tabulce tak vyskočila rozjetá Slavia. Podle toho také vypadala nálada v šatně úřadujících mistrů. A také podle toho, že k remíze hostům výrazně pomohli - a to vyloučením i výkonem v první půli. Co vše se na Letné v neděli večer událo?

Preciadova recidiva V jarním ligovém derby byl vyloučen po ohnání se směrem na Jana Bořila. Dostal třízápasový trest, naskočil až v týdnu v poháru v Opavě. Proti Boleslavi Angelo Preciado znovu ulétl, loktem bouchl po dohraném souboji do stehna Bensona Sakalu. Nešlo sice o drsný úder, ale o odplatu. Jasná červená! Dá se čekat tvrdý trest, vícezápasový. Sparta navíc hrála za vyrovnaného stavu o deseti. „Je to škoda, stojí nás to spoustu sil a možností zápas otočit. Myslím si, že kdybychom zůstali v plném počtu, tak utkání zvládneme," pronesl obránce Filip Panák. Pro Spartu to navíc znamená jedenáctou červenou kartu v sezoně, což je šílené číslo. „Je to samozřejmě nepřijatelné. Zvlášť poté, co se vrátil po trestu. Udělal špatné rozhodnutí a ublížil týmu," řekl trenér Brian Priske. „Budeme to řešit interně," pohrozil. Preciada nečekají lehké dny.

Zahozený poločas Pakliže nazval Brian Priske vyloučení Angela Preciada jako neakceptovatelné, na stejnou váhu postavil tristní výkon v prvním poločase. Sparta hrála pomalu, bez energie, inkasovala po podivném vlastňáku. Výsledek 1:1, který dotvořil těsně před přestávkou Veljko Birmančevič byl tuze přijatelný. „Nejvíc mě mrzí, že jsme v první půli nedodržovali naše principy hry. Sice jsme dali branku a trochu se srovnali, měli velkou šanci vyhrát, ale ve výsledku jsme si to nezasloužili," uznal Priske. „Vlastně jsme ani nebyli úplně na hřišti. Pak rozhodují maličkost, které to mohou překlopit na jakoukoli stranu. V prvních deseti minutách jsme například měli dvě ztráty, prohraný souboj, Boleslav cítila sílu, my naopak. Pak dostaneme gól ze standardky. Pak se z toho deset minut sbíráme, je to hodně o psychice, o mikrosoubojích. Jak si kdo věří, jestli udělá něco navíc, v tom jsme nebyli v první půli úplně dobří," doplnil ho klíčový zadák Filip Panák. On první část nehrál, přišel o půli a pomohl k lepší hře.

Atmosféra na bodu mrazu Ladislav Krejčí věděl, že je potřeba zasáhnout. Lídr a kapitán mužstva se po utkání protlačil do středu už tradičního kolečka na polovině hřiště a měl dlouhý a důrazný proslov. Zřejmě nastal moment tým nabudit. „Doufám, že to byla facka pro všechny," řekl o remíze v rozhovoru pro O2 TV Sport. Sparťané byli evidentně skleslí, na domácím hřišti ztratili teprve podruhé v tomto ročníku (Slavia 0:0). „Mrzí nás to, v šatně je teď atmosféra na bodu mrazu, je to hrozný," zmínil Filip Panák, další sparťanský stoper. Do konce základní části zbývají tři utkání, Sparta má před sebou Bohemians, Baník a Olomouc. „Musíme tenhle zápas brát jako tlačítko reset pro zbytek sezony," prohlásil Priske. „Musejí zabrat hráči, realizační tým i klub, musíme dodržovat naše základní principy. Vím, že máme kvalitu v mužstvu na to, abychom po roce znovu získali titul." To se uvidí na konci května.

Propad za Slavii Sparta poprvé od čtrnáctého ligového kola zapadla v tabulce za Slavií. Na rivala momentálně ztrácí bod. „Když zvládneme své zápasy, titul vyhrajeme. Pořád to máme ve svých rukou," zmínil Filip Panák. Ano, to je sice pravda. Jenže ve finiši základní části se hraje o obrovskou výhodu. Aby Letenští stejně jako loni hráli se „sešívanými" v nadstavbě doma, musejí se vrátit na čelo za tři ligová kola. Bedlivě proto budou rudí sledovat utkání Slavie, která má na programu duely v Plzni a Olomoucí a Hradcem Králové doma v Edenu.