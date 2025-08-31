SESTŘIH: Liberec - Plzeň 1:1. Gabriel odpověděl na gól Ladry, otřesený Višinský musel střídat
Plzeň remizovala v 7. kole Chance Ligy na půdě Liberce 1:1. Kromě bodové počítají Viktoriáni i personální ztrátu. Denis Višinský byl po tvrdém souboji s Azizem Kayondem otřesený a musel za pomoci nosítek ze hřiště. Hosty ale nucené střídání nerozhodilo, o chvíli později si našel odražený míč Ladra a uklidil ho k tyči. Ve druhém poločase srovnal po rohovém kopu Michala Hlavatého obránce Šimon Gabriel. Plzni se tak vzdaluje čelo tabulky, patří ji 5. místo. Slovan bodoval po dvou porážkách a v neúplné tabulce je osmý.
Plzeň v lize v Liberci prohrála jediné z posledních pěti utkání, již potřetí za sebou tam ale ztratila body. Nerozhodně 1:1 skončil i minulý duel obou celků na stadionu U Nisy. Západočeši nedokázali vítězstvím obdarovat svého trenéra Miroslava Koubka, který v pondělí coby nejstarší kouč soutěže oslaví 74. narozeniny.
Úvod zápasu rozkouskovala řada faulů na obou stranách a přerušení hry. Domácí Kayondo dokonce ve výskoku loktem „knokautoval" plzeňského Višinského. Zatímco bývalý hráč Slovanu opustil hřiště na nosítkách, musel střídat a zafixován zamířil na vyšetření do nemocnice, provinilec nedostal od rozhodčího Roučka ani žlutou kartu.
Plzeňští jako by se zdravě naštvali a spoluhráče brzy pomstili. Memičův centr z pravé strany prošel k Vydrovi, který míč v pádu posunul za sebe a Ladra přízemní střelou přesně k tyči otevřel ve 28. minutě skóre. Ke dosavadním třem asistencím přidal první ligový gól v dresu Viktorie.
Až v dalším průběhu úvodního dějství se dostali ke slovu i domácí. Hodouš adresoval finální přihrávku Maškovi, ale Jemelka zasáhl výborným obranným zákrokem. Když se později Mašek ke střele dostal, branku těsně minul. Úder do hlavy inkasoval také hostující Jemelka, ale s obvazem v utkání pokračoval.
Ve druhém poločase mohl zvýšit Vydra, ve velmi dobré pozici však zamířil nad. Režii zápasu pak převzali domácí. Jedlička nejprve skvěle vyrazil hlavičku Stránského na roh. Hlavatý ho rozehrál přesně a Gabriel si v 65. minutě hlavou připsal druhý gól v ligové sezoně. Čtyřiadvacetiletý obránce se prosadil proti svému bývalému klubu, Severočeši skórovali po dvou kolech.
Hosté pak přišli i o zraněného kapitána Vydru a Slovan byl v závěru k vítězství blíž. Jedlička podržel Plzeň při šanci Mahmice, po hlavičce jiného střídajícího hráče Letenaye po dalším rohu mu v 88. minutě pomohlo břevno. Na dělbě bodů se pak už nic nezměnilo. Viktoria sice poosmé z posledních devíti ligových duelů neprohrála, remíza je pro ni ale další ztrátou v boji o čelo tabulky.
7. kolo první fotbalové ligy:
Slovan Liberec - Viktoria Plzeň 1:1 (0:1)
Branky: 65. Gabriel - 28. Ladra.
Rozhodčí: Rouček - Nádvorník, Kotalík - Všetečka (video).
ŽK: Koželuh, Masopust - Ladra, Markovič, Paluska.
Diváci: 4216.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|15:5
|17
|2
Sparta
|6
|5
|1
|0
|13:6
|16
|3
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|4
Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|5
Plzeň
|7
|3
|3
|1
|15:7
|12
|6
Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|7
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|4:3
|10
|8
Liberec
|7
|2
|2
|3
|9:10
|8
|9
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11
Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13
Ostrava
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|14
Ml. Boleslav
|6
|1
|1
|4
|11:19
|4
|15
Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu