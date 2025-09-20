Předplatné

ONLINE: Sparta - Plzeň. Startuje šlágr kola. Natáhnou hosté sérii bez prohry?

Emmanuel Uchenna se raduje ze své druhé trefy proti Dukle
Emmanuel Uchenna se raduje ze své druhé trefy proti DukleZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Veljko Birmančevič se trefil po asistenci Albiona Rrahmaniho
John Mercado v zápase proti Hradci Králové
Peter Vindahl sbírá centr v zápase proti Hradci Králové
Zklamaný Veljko Birmančevič po prohře s Hradcem Králové
Útočník Sparty Jan Kuchta v souboji s kapitánem Hradce KrálovéTomášem Petráčkem
Brian Priske dává instrukce Albionu Rrahmanimu
Viktoria Plzeň porazila v poháru Lanžhot
Šlágr devátého kola Chance Ligy je tu. Fotbalisté Sparty v něm doma hrají proti Plzni. Domácí chtějí odčinit prohru v Hradci Králové, hosté by naopak rádi navázali na předešlá utkání, v domácí soutěži totiž drží sérii čtyř duelů bez prohry. Kdo očekávaný duel ovládne? Zápas se startem v 18.00 sledujte ONLINE na iSportu.

Sparta v minulém týdnu prohrála v Hradci Králové po divokém úvodu 1:2, poprvé v ročníku nejvyšší soutěže utrpěla porážku a přepustila vedení v tabulce Slavii, na kterou ztrácí bod. Plzeň zvítězila ve třech z posledních čtyř ligových duelů a na čtvrtém místě má na sobotního soupeře čtyřbodové manko.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia862018:620
2Sparta861117:919
3Jablonec853012:518
4Plzeň843116:715
5Zlín842211:914
6Olomouc84135:413
7Karviná840413:1112
8Liberec832311:1011
9Bohemians73135:810
10Hr. Králové823310:129
11Dukla81437:107
12Ml. Boleslav721414:217
13Ostrava71245:85
14Slovácko81254:105
15Teplice81169:174
16Pardubice70258:182
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

