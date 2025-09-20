ONLINE: Sparta - Plzeň. Startuje šlágr kola. Natáhnou hosté sérii bez prohry?
Šlágr devátého kola Chance Ligy je tu. Fotbalisté Sparty v něm doma hrají proti Plzni. Domácí chtějí odčinit prohru v Hradci Králové, hosté by naopak rádi navázali na předešlá utkání, v domácí soutěži totiž drží sérii čtyř duelů bez prohry. Kdo očekávaný duel ovládne? Zápas se startem v 18.00 sledujte ONLINE na iSportu.
Sparta v minulém týdnu prohrála v Hradci Králové po divokém úvodu 1:2, poprvé v ročníku nejvyšší soutěže utrpěla porážku a přepustila vedení v tabulce Slavii, na kterou ztrácí bod. Plzeň zvítězila ve třech z posledních čtyř ligových duelů a na čtvrtém místě má na sobotního soupeře čtyřbodové manko.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|2
Sparta
|8
|6
|1
|1
|17:9
|19
|3
Jablonec
|8
|5
|3
|0
|12:5
|18
|4
Plzeň
|8
|4
|3
|1
|16:7
|15
|5
Zlín
|8
|4
|2
|2
|11:9
|14
|6
Olomouc
|8
|4
|1
|3
|5:4
|13
|7
Karviná
|8
|4
|0
|4
|13:11
|12
|8
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|9
Bohemians
|7
|3
|1
|3
|5:8
|10
|10
Hr. Králové
|8
|2
|3
|3
|10:12
|9
|11
Dukla
|8
|1
|4
|3
|7:10
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Ostrava
|7
|1
|2
|4
|5:8
|5
|14
Slovácko
|8
|1
|2
|5
|4:10
|5
|15
Teplice
|8
|1
|1
|6
|9:17
|4
|16
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|8:18
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu