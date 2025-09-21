Liberec - Slavia 1:1. O remíze rozhodl v závěru Kušej, úřadující mistr je druhý
Fotbalisté pražské Slavie v 9. kole první ligy remizovali v Liberci 1:1. Obhájce titulu z Edenu sice udržel neporazitelnost v sezoně, přišel však o vedení v tabulce. Z druhého místa ztrácí bod na městského rivala Spartu. Slovan poslal ve 14. minutě do vedení Petr Hodouš, tři minuty před koncem srovnal Vasil Kušej.
Slavia v lize přišla o body po třech vítězstvích za sebou a nespravila si náladu po středečním úvodním duelu hlavní fáze Ligy mistrů, v němž po ztrátě dvoubrankového vedení remizovala s Bodö/Glimt 2:2. Na druhém místě tabulky má stejně bodů jako rovněž neporažený třetí Jablonec. Liberec v nejvyšší soutěži s červenobílými neprohrál po čtyřech duelech a po minulé domácí remíze 1:1 s Plzní obral i dalšího z favoritů. V tabulce je Slovan devátý.
Trenér Slavie Trpišovský, který přišel do Edenu z Liberce, udělal oproti duelu s Bodö/Glimt čtyři změny v základní sestavě. Zraněného Holeše v obraně nahradil Chaloupek, Chorý si odpykal zbytek z šestizápasového trestu a jen na lavičce začali Provod s Douděrou. Podruhé v zahajovací jedenáctce Slavie dostal šanci Hašioka. Domácí vedl jako kapitán bývalý hráč Pražanů Masopust.
Červenobílí za slunečného počasí vstoupili do utkání aktivněji, ale větší šanci si v úvodu nevytvořili. Skóre naopak brzy otevřeli Severočeši. Hodouš ještě ve 13. minutě zpoza vápna těsně minul, ale za chvíli už nezaváhal. Po Mikulově centru z levé strany se natlačil k zakončení a zblízka poslal balon pod břevno za Staňka, jenž nastoupil s kšiltovkou. Bývalý hráč Sparty si připsal první gól v ligové kariéře.
Slavia sice měla v úvodním dějství výrazně vyšší držení míče, ale k většímu ohrožení brankáře Koubka se nedostala. To Slovan byl nebezpečnější, po půlhodině hry protáhl Staňka střelou zpoza vápna Koželuh. Na druhé straně zblokovala Mosesův pokus defenziva. Už v nastavení první půle zachránila favorita od dvoubrankového manka po Maškově přízemním pokusu tyč.
Trpišovský po přestávce dvakrát vystřídal a poslal na trávník Chama s Vorlickým. Druhý jmenovaný mohl v 54. minutě srovnat, ale Koubka ve velké šanci nepřekonal a nenavázal na dva góly z minulého kola proti Karviné. Hašioka vzápětí z dorážky zamířil o kousek vedle. Na opačné straně Hodoušovu technickou ránu pod břevno vytáhl Staněk.
Hostující kouč pak po hodině hry provedl dokonce trojité střídání a nasadil Provoda, Zmrzlého a Schranze, který si v 72. minutě naskočil na roh, ale hlavou o kousek minul. Hosté stupňovali tlak a v 87. minutě už srovnali.
Po Zmrzlého centru zleva přenechal další střídající hráč Prekop míč Kušejovi, ten se elegantní fintou zbavil obránce a s pomocí soupeřovy lehké teče překonal Koubka. V ligové sezoně skóroval potřetí, ale poprvé po téměř měsíci. Slavia bodovala pojedenácté z posledních 12 zápasů nejvyšší soutěže v Liberci, remíza je však pro ni málo.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|9
|7
|1
|1
|19:10
|22
|2
Slavia
|9
|6
|3
|0
|19:7
|21
|3
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Olomouc
|9
|4
|2
|3
|5:4
|14
|6
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|7
Bohemians
|8
|4
|1
|3
|7:8
|13
|8
Karviná
|9
|4
|0
|5
|14:13
|12
|9
Liberec
|9
|3
|3
|3
|12:11
|12
|10
Hr. Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|11
Dukla
|9
|1
|4
|4
|7:12
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Slovácko
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|14
Ostrava
|7
|1
|2
|4
|5:8
|5
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu