ONLINE: Liberec - Slavia 1:0. Mašek byl blízko zvýšení, Staňka zachránila tyč

Lukáš Masopust zasahuje proti Davidu Mosesovi
Lukáš Masopust zasahuje proti Davidu MosesoviZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Trenér Slovanu Liberec Radoslav Kováč
Řecký záložník Christos Zafeiris u míče
Kapitán Slovanu Lukáš Masopust
Vasil Kušej si říká o přihrávku
Christos Zafeiris v utkání na hřišti Liberce
Vasil Kušej v souboji s Josefem Koželuhem
Trenéři Radoslav Kováč (Liberrec) a Jindřich Trpišovský (Slavia)
Chance Liga
Největší lákadlo nedělního programu 9. kola Chance Ligy nabízí představení fotbalistů Slavie v Liberci. Pražané mají za sebou náročný vstup do Ligy mistrů s Bodö/Glimt, trenér Jindřich Trpišovský tak v duelu o návrat do čela tabulky provedl změny v sestavě. Slovan doma chce navázal na předchozí vítězství s Baníkem Ostrava. Zaskočí úřadujícího mistra? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta971119:1022
2Jablonec963014:621
3Slavia862018:620
4Plzeň943217:915
5Olomouc94235:414
6Zlín942312:1114
7Bohemians84137:813
8Karviná940514:1312
9Hr. Králové933312:1312
10Liberec832311:1011
11Dukla91447:127
12Ml. Boleslav721414:217
13Slovácko91355:116
14Ostrava71245:85
15Teplice91269:175
16Pardubice80359:193
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

