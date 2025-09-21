ONLINE: Liberec - Slavia 1:0. Mašek byl blízko zvýšení, Staňka zachránila tyč
Největší lákadlo nedělního programu 9. kola Chance Ligy nabízí představení fotbalistů Slavie v Liberci. Pražané mají za sebou náročný vstup do Ligy mistrů s Bodö/Glimt, trenér Jindřich Trpišovský tak v duelu o návrat do čela tabulky provedl změny v sestavě. Slovan doma chce navázal na předchozí vítězství s Baníkem Ostrava. Zaskočí úřadujícího mistra? ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|9
|7
|1
|1
|19:10
|22
|2
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|3
Slavia
|8
|6
|2
|0
|18:6
|20
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Olomouc
|9
|4
|2
|3
|5:4
|14
|6
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|7
Bohemians
|8
|4
|1
|3
|7:8
|13
|8
Karviná
|9
|4
|0
|5
|14:13
|12
|9
Hr. Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|10
Liberec
|8
|3
|2
|3
|11:10
|11
|11
Dukla
|9
|1
|4
|4
|7:12
|7
|12
Ml. Boleslav
|7
|2
|1
|4
|14:21
|7
|13
Slovácko
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|14
Ostrava
|7
|1
|2
|4
|5:8
|5
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu