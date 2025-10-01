Předplatné

ONLINE: Pardubice - Baník. Východočeši mohou díky dohrávce 5. kola přeskočit Ostravu

Pardubičtí fotbalisté budou v dohrávce 5. kola Chance Ligy usilovat o první ligovou výhru v sezoně. Po pondělním odvolání trenéra Davida Střihavky je povede staronový kouč Jiří Krejčí. Soupeřem jim bude ostravský Baník, který z posledních pěti ligových utkání zapsal jen dva body. V případě výhry ho Východočeši přeskočí v tabulce. Duel od 18.00 sledujte ONLINE na webu iSport.

--
#TýmZVRPSkóreB
1Sparta1081122:1025
2Slavia1073021:724
3Jablonec1073016:624
4Zlín1052313:1117
5Plzeň1043317:1015
6Karviná1050516:1415
7Liberec1043315:1315
8Olomouc104337:615
9Bohemians94239:1014
10Hr. Králové1033414:1612
11Ml. Boleslav922515:248
12Dukla101457:147
13Baník91356:126
14Slovácko101366:136
15Teplice101369:176
16Pardubice90459:194
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

