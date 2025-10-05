ONLINE: Zlín - Baník 1:0. Černín otevřel skóre z penalty. Pardubice mají první výhru
Fotbalová Chance Liga pokračuje 11. kolem, jehož vrcholem je nedělní derby. Hned start víkendu nabídl zajímavé výsledky. Pardubice doma překvapily Karvinou a zvítězily 2:1, Dukla, která dohrávala v desíti, padla 1:3 s Teplicemi. Liberec jen remizoval 0:0 s Bohemians. Nedělní program startuje už ve 13 hodin, kdy se ve Zlíně představí Baník. ONLINE přenosy a SESTŘIHY všech zápasů sledujte na iSportu.
Mladá Boleslav - Slovácko 0:0
Mladá Boleslav remizovala doma se Slováckem bez branek. Středočeši v nejvyšší soutěži potřetí za sebou nevyhráli, mají ale k dobru odložený duel s Bohemians 1905. Celek z Uherského Hradiště čeká na tříbodový zisk dokonce už šest kol. Vzájemný duel skončil remízou potřetí za sebou.
Pardubice - Karviná 2:1
Pardubice porazily doma po obratu Karvinou 2:1. Hosté vedli zásluhou Dávida Krčíka, po změně stran ale srovnal Vojtěch Patrák a otočku dokonal střídající Abdullahi Tanko. Východočeši jako poslední tým v sezoně nejvyšší soutěže poprvé zvítězili, přesto zůstali na dně tabulky, byť se bodově dotáhli na pražskou Duklu a Slovácko.
Dukla - Teplice 1:3
Teplice zvítězily v Praze nad Duklou v přesilovce 3:1 a připsaly si druhou výhru v sezoně nejvyšší soutěže. Skóre otevřel domácí Marcel Čermák, těsně před pauzou srovnal Michal Bílek. Domácí ve druhé půli dohrávali bez vyloučeného kapitána Jana Peterky, početní převahu využili Matyáš Kozák a střídající Benjamin Nyarko.
Liberec - Bohemians 0:0
Liberec remizoval s Bohemians Praha 1905 bez branek. Oba týmy prodloužily neporazitelnost v nejvyšší soutěži, která v případě Severočechů trvá pět utkání, u Pražanů ještě o jeden zápas déle.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|10
|7
|3
|0
|16:6
|24
|4
Zlín
|10
|5
|2
|3
|13:11
|17
|5
Liberec
|11
|4
|4
|3
|15:13
|16
|6
Plzeň
|10
|4
|3
|3
|17:10
|15
|7
Karviná
|11
|5
|0
|6
|17:16
|15
|8
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|10
Hr. Králové
|10
|3
|3
|4
|14:16
|12
|11
Baník
|10
|2
|3
|5
|7:12
|9
|12
Teplice
|11
|2
|3
|6
|12:18
|9
|13
Ml. Boleslav
|10
|2
|3
|5
|15:24
|9
|14
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|15
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
|16
Pardubice
|11
|1
|4
|6
|11:21
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu