ONLINE: Plzeň - Hradec Králové. Viktoria chce navázat na výhru z Evropy proti „votrokům“
Poprvé bez trenéra Miroslava Koubka nastupují v Chance Lize fotbalisté Plzně. Ve čtvrtek pod vedením Marka Bakoše porazili v Evropské lize švédské Malmö 3:0, tentokrát na domácím hřišti hostí Hradec Králové. Ten se v případě výhry může na Viktoriány bodově dotáhnout. Utkání od 15.30 sledujte ONLINE na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|10
|8
|1
|1
|22:10
|25
|2
Slavia
|10
|7
|3
|0
|21:7
|24
|3
Jablonec
|10
|7
|3
|0
|16:6
|24
|4
Zlín
|10
|5
|2
|3
|13:11
|17
|5
Liberec
|11
|4
|4
|3
|15:13
|16
|6
Plzeň
|10
|4
|3
|3
|17:10
|15
|7
Karviná
|11
|5
|0
|6
|17:16
|15
|8
Olomouc
|10
|4
|3
|3
|7:6
|15
|9
Bohemians
|10
|4
|3
|3
|9:10
|15
|10
Hr. Králové
|10
|3
|3
|4
|14:16
|12
|11
Baník
|10
|2
|3
|5
|7:12
|9
|12
Teplice
|11
|2
|3
|6
|12:18
|9
|13
Ml. Boleslav
|10
|2
|3
|5
|15:24
|9
|14
Slovácko
|11
|1
|4
|6
|6:13
|7
|15
Dukla
|11
|1
|4
|6
|8:17
|7
|16
Pardubice
|11
|1
|4
|6
|11:21
|7
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu