Raněná ofenziva Plzně: Vydra nejspíš vynechá i Slavii, Ladra potřebuje body

Útočník Plzně Matěj Vydra
Útočník Plzně Matěj VydraZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Hráč Plzně Matěj Vydra
Martin Hyský udílí pokyny Matěji Vydrovi
Matěj Vydra střílí gól proti Malmö
Fotbalisté Plzně se radují z branky Matěje Vydry proti Malmö
Tomáš Ladra z Plzně během osmifinále MOL Cupu na hřišti Nových Sadů
Tomáš Ladra v utkání MOL Cupu na hřišti Nových Sadů
Tomáš Ladra v utkání MOL Cupu na hřišti Nových Sadů
Jonáš Bartoš
Chance Liga
Na papíře vypadá ofenzivní letka Plzně obzvlášť silně. Matěj Vydra, Rafiu Durosinmi, Prince Adu, Christophe Kabongo, Denis Višinský, Tomáš Ladra, Amar Memič. Všechno hráči schopní dávat góly a získávat pro klub důležité body. Mnozí z nich ale bojují se zdravotními problémy. Kapitán Vydra absentoval už tři zápasy a podle informací Sportu pravděpodobně další tři vynechá.

Matěj Vydra nastoupil naposledy na Bohemians, kde si na lavičce Plzně odbyl úspěšnou premiéru Martin Hyský. Přispěl k důležité výhře 1:0, vydržel na hřišti až do závěrečného hvizdu. Jenže z utkání si odnesl závažnější zranění, než se původně zdálo.

Zápas dohrál s poškozeným kotníkem, následná vyšetření podle informací Sportu odhalila přetržený vaz. Což znamená pauzu tři až čtyři týdny. Tím pádem určitě nestihne nedělní zápas v Teplicích a následné dva těžké domácí duely – Evropskou ligu proti Fenerbahce a nedělní ligový šlágr proti Slavii. Zpátky v plné síle může být nejlepší střelec Plzně až po listopadové reprezentační pauze.

Sport oslovil s dotazem na Vydrovu zdravotní situaci i klub, Plzeň ale během pátku na zaslaný dotaz nereagovala.   

Z hlediska plzeňské ofenzivy nejde o jedinou nepříjemnou absenci. Postupně se dává dohromady Denis Višinský, jeho start v Teplicích je stále nejistý. Hyskému by se rychlostní typ na křídelní pozici nebo ofenzivní desítku hodil, určitě s ním bude chtít pracovat a získat v něm podobnou sílu, jakou má na pravé straně v Amaru Memičovi. Višinský v Plzni zazářil 19. srpna hattrickem v Mladé Boleslavi (5:0), od té doby se ale i vinou zdravotních problémů neprosadil.

Přidají i další?

Středeční osmifinále MOL Cupu na hřišti Nových Sadů začal gólem Rafiu Durosinmi, který šel do druhého poločasu. Zápas ale nedohrál – šest minut po své brance předčasně střídal. Pravděpodobně šlo o koňar, což není závažné zranění, které by mu mělo bránit být k dispozici v neděli v Teplicích.

Při Vydrově absenci podhrotové místo připadá Tomáši Ladrovi, od kterého se po letním příchodu z Mladé Boleslavi ale očekávají lepší výkony a především lepší čísla – Ladra se v sedmnácti zápasech gólově prosadil pouze dvakrát, přidal k tomu čtyři asistence.

Nový kouč Hyský očekává lepší výkony i od Christophea Kabonga, který se od léta vrací do týmu po téměř ročním zranění. „Určitě má na to, aby hrál lépe,“ neskrýval trenér po posledním ligovém zápase s Baníkem, kde 22letého útočníka stáhl už o poločase.

Ofenzivním hráčem s nejlepší formou zůstává v tuhle chvíli Prince Adu, jenž pod Hyským odehrál tři extrémně náročné zápasy na Bohemians, na AS Řím a s Baníkem. Začíná sbírat body a společně s Durosinmim jde o muže, na které Plzeň v útoku nejvíc spoléhá.

Celý tým ale potřebuje, aby se dali dohromady i další hráči. Zejména absence kapitána Vydry, který je pro tým naprosto klíčový, v dalších těžkých zápasech může hodně bolet.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1486024:830
2Sparta1393125:1230
3Jablonec1484219:1128
4Zlín1465319:1523
5Plzeň1364323:1322
6Olomouc1355310:720
7Liberec1455419:1620
8Karviná1361622:1919
9Hr. Králové1345418:1917
10Bohemians1344511:1416
11Dukla1426610:1812
12Pardubice1426616:2512
13Teplice1325613:1911
14Baník142488:1810
15Ml. Boleslav1324719:3110
16Slovácko141586:178
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

