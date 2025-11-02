Raněná ofenziva Plzně: Vydra nejspíš vynechá i Slavii, Ladra potřebuje body
Na papíře vypadá ofenzivní letka Plzně obzvlášť silně. Matěj Vydra, Rafiu Durosinmi, Prince Adu, Christophe Kabongo, Denis Višinský, Tomáš Ladra, Amar Memič. Všechno hráči schopní dávat góly a získávat pro klub důležité body. Mnozí z nich ale bojují se zdravotními problémy. Kapitán Vydra absentoval už tři zápasy a podle informací Sportu pravděpodobně další tři vynechá.
Matěj Vydra nastoupil naposledy na Bohemians, kde si na lavičce Plzně odbyl úspěšnou premiéru Martin Hyský. Přispěl k důležité výhře 1:0, vydržel na hřišti až do závěrečného hvizdu. Jenže z utkání si odnesl závažnější zranění, než se původně zdálo.
Zápas dohrál s poškozeným kotníkem, následná vyšetření podle informací Sportu odhalila přetržený vaz. Což znamená pauzu tři až čtyři týdny. Tím pádem určitě nestihne nedělní zápas v Teplicích a následné dva těžké domácí duely – Evropskou ligu proti Fenerbahce a nedělní ligový šlágr proti Slavii. Zpátky v plné síle může být nejlepší střelec Plzně až po listopadové reprezentační pauze.
Sport oslovil s dotazem na Vydrovu zdravotní situaci i klub, Plzeň ale během pátku na zaslaný dotaz nereagovala.
Z hlediska plzeňské ofenzivy nejde o jedinou nepříjemnou absenci. Postupně se dává dohromady Denis Višinský, jeho start v Teplicích je stále nejistý. Hyskému by se rychlostní typ na křídelní pozici nebo ofenzivní desítku hodil, určitě s ním bude chtít pracovat a získat v něm podobnou sílu, jakou má na pravé straně v Amaru Memičovi. Višinský v Plzni zazářil 19. srpna hattrickem v Mladé Boleslavi (5:0), od té doby se ale i vinou zdravotních problémů neprosadil.
Přidají i další?
Středeční osmifinále MOL Cupu na hřišti Nových Sadů začal gólem Rafiu Durosinmi, který šel do druhého poločasu. Zápas ale nedohrál – šest minut po své brance předčasně střídal. Pravděpodobně šlo o koňar, což není závažné zranění, které by mu mělo bránit být k dispozici v neděli v Teplicích.
Při Vydrově absenci podhrotové místo připadá Tomáši Ladrovi, od kterého se po letním příchodu z Mladé Boleslavi ale očekávají lepší výkony a především lepší čísla – Ladra se v sedmnácti zápasech gólově prosadil pouze dvakrát, přidal k tomu čtyři asistence.
Nový kouč Hyský očekává lepší výkony i od Christophea Kabonga, který se od léta vrací do týmu po téměř ročním zranění. „Určitě má na to, aby hrál lépe,“ neskrýval trenér po posledním ligovém zápase s Baníkem, kde 22letého útočníka stáhl už o poločase.
Ofenzivním hráčem s nejlepší formou zůstává v tuhle chvíli Prince Adu, jenž pod Hyským odehrál tři extrémně náročné zápasy na Bohemians, na AS Řím a s Baníkem. Začíná sbírat body a společně s Durosinmim jde o muže, na které Plzeň v útoku nejvíc spoléhá.
Celý tým ale potřebuje, aby se dali dohromady i další hráči. Zejména absence kapitána Vydry, který je pro tým naprosto klíčový, v dalších těžkých zápasech může hodně bolet.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|2
Sparta
|13
|9
|3
|1
|25:12
|30
|3
Jablonec
|14
|8
|4
|2
|19:11
|28
|4
Zlín
|14
|6
|5
|3
|19:15
|23
|5
Plzeň
|13
|6
|4
|3
|23:13
|22
|6
Olomouc
|13
|5
|5
|3
|10:7
|20
|7
Liberec
|14
|5
|5
|4
|19:16
|20
|8
Karviná
|13
|6
|1
|6
|22:19
|19
|9
Hr. Králové
|13
|4
|5
|4
|18:19
|17
|10
Bohemians
|13
|4
|4
|5
|11:14
|16
|11
Dukla
|14
|2
|6
|6
|10:18
|12
|12
Pardubice
|14
|2
|6
|6
|16:25
|12
|13
Teplice
|13
|2
|5
|6
|13:19
|11
|14
Baník
|14
|2
|4
|8
|8:18
|10
|15
Ml. Boleslav
|13
|2
|4
|7
|19:31
|10
|16
Slovácko
|14
|1
|5
|8
|6:17
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu