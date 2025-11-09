ONLINE: Plzeň - Slavia 2:4. Dvě trefy Chorého, za Viktorii snížil Červ
Fotbalová Chance Liga se před reprezentační přestávkou loučí tím nejlepším z 15. kola. Plzeň na svém hřišti od 18.30 čelí mistrovské Slavii. Souboj tradičních soupeřů ve večerním šlágru ještě zvyšuje na rivalitě duel ambiciózních trenérů. Martin Hyský se jako kouč Viktorie poprvé pokouší porazit Jindřicha Trpišovského. Zápas v úvodu přerušily dýmovnice z kotle hostů, Pražané po půli vedou 3:1. ONLINE přenos z utkání sledujte na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|15
|9
|4
|2
|28:16
|31
|2
Jablonec
|15
|9
|4
|2
|20:11
|31
|3
Slavia
|14
|8
|6
|0
|24:8
|30
|4
Olomouc
|15
|7
|5
|3
|16:8
|26
|5
Plzeň
|14
|7
|4
|3
|25:14
|25
|6
Liberec
|15
|6
|5
|4
|25:16
|23
|7
Hr. Králové
|15
|6
|5
|4
|24:20
|23
|8
Zlín
|15
|6
|5
|4
|19:16
|23
|9
Karviná
|15
|7
|1
|7
|24:26
|22
|10
Bohemians
|15
|5
|4
|6
|13:16
|19
|11
Ml. Boleslav
|15
|3
|4
|8
|21:35
|13
|12
Teplice
|15
|2
|6
|7
|16:23
|12
|13
Dukla
|15
|2
|6
|7
|10:19
|12
|14
Pardubice
|15
|2
|6
|7
|16:27
|12
|15
Baník
|15
|2
|4
|9
|8:19
|10
|16
Slovácko
|15
|1
|5
|9
|6:21
|8
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu