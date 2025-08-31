Béčko Slavie rozdrtilo Chrudim. Sparta B padla s Táborskem, Ústí otočilo s Dynamem
Fotbalisté Táborska v 8. kole druhé ligy zvítězili 3:1 na hřišti Sparty B a jsou v čele neúplné tabulky. K posunu jim pomohlo i odložení utkání dvou dosud nejlepších týmů soutěže mezi Zbrojovkou Brno a Opavou kvůli virové nákaze v brněnském mužstvu.
Táborsko rozhodlo drtivou pasáží od 16. do 22. minuty. Skóre otevřel ranou na přední tyč Barac a chvílí po něm se dvakrát prosadil hlavou Buryán. V závěru snížil Tošnar, Jihočeši přesto s přehledem uhájili třetí triumf po sobě.
Na třetí místo před Opavu se dostal Žižkov výhrou 2:0 na hřišti desáté Jihlavy. Domácí prohrávali po Richterově gólu po rohovém kopu a situaci jim ještě zkomplikovala 38. minuta, kdy byl vyloučen stoper Beneš za faul na unikajícího Toulu. Viktoria využila přesilovku krátce před pauzou zásluhou Gembického.
I zápas Slavia B - Chrudim ovlivnila červená karta pro obránce hostů Kozojeda, který v deváté minutě zahrál rukou na brankové čáře a byl vyloučen. Penaltu sice Pikolon neproměnil, v 27. minutě ale po úvodní Pitákově brance zvýšil na 2:0. Po změně stran přidali další góly Kolísek, Vorlický a Necid.
Po třech porážkách naplno bodoval nováček soutěže Ústí nad Labem. Domácí prohrávali s Českými Budějovicemi ještě v 81. minutě, pak ale Černý proměnil penaltu a v 90. minutě otočil na konečných 3:2 další střídající hráč Toure.
Třetí výhru po sobě zaznamenal Artis Brno a probojoval se do první poloviny tabulky. Tentokrát zvítězil 2:0 na hřišti předposlední Vlašimi, v prvním poločase se prosadili Otrísal a Dahman.
Příbram už v sobotu vyhrála 2:1 v Kroměříži a zvítězila počtvrté za sebou. Domácí celek naopak prohrál v nové sezoně i posedmé a je bez bodu poslední. Středočeši jsou šestí.
Příbram otevřela skóre v prvním poločase díky brance Mitchella Ejedegby, za domácí krátce po přestávce vyrovnal Tomáš Čelůstka. V 55. minutě vrátil hostům vedení Dominik Vott a Kroměříž ani přes převahu ve druhé půli srovnat nedokázala.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Táborsko
|8
|6
|0
|2
|16:9
|18
|2
Brno
|7
|5
|1
|1
|18:7
|16
|3
Žižkov
|8
|5
|1
|2
|12:7
|16
|4
Opava
|7
|4
|3
|0
|12:5
|15
|5
Ústí
|8
|5
|0
|3
|17:12
|15
|6
Baník B
|7
|4
|2
|1
|15:8
|14
|7
Artis
|7
|4
|1
|2
|10:12
|13
|8
Slavia B
|8
|4
|0
|4
|17:9
|12
|9
Příbram
|8
|4
|0
|4
|11:15
|12
|10
Jihlava
|8
|3
|2
|3
|10:8
|11
|11
Sparta B
|8
|3
|0
|5
|6:13
|9
|12
Č. Budějovice
|8
|2
|2
|4
|8:17
|8
|13
Prostějov
|8
|2
|1
|5
|7:12
|7
|14
Chrudim
|7
|1
|2
|4
|9:17
|5
|15
Vlašim
|8
|1
|1
|6
|9:15
|4
|16
Kroměříž
|7
|0
|0
|7
|6:17
|0
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup