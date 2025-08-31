Předplatné

Béčko Slavie rozdrtilo Chrudim. Sparta B padla s Táborskem, Ústí otočilo s Dynamem

Béčko Sparty hostilo na Žižkově Táborsko
Béčko Sparty hostilo na Žižkově TáborskoZdroj: X/AC Sparta Praha
Fotbalisté Příbrami
Jakub Řezníček skóroval proti Ústí
Jakub Řezníček (vlevo) sleduje s míčem u nohy hrajícího Vojtěcha Čítka z Ústí nad Labem
Tomáš Grigar v Příbrami smolně inkasoval
Mladý sudí Michal Panský to neměl s Jakubem Řezníčkem snadné
6
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Chance Národní Liga
Vstoupit do diskuse (7)

Fotbalisté Táborska v 8. kole druhé ligy zvítězili 3:1 na hřišti Sparty B a jsou v čele neúplné tabulky. K posunu jim pomohlo i odložení utkání dvou dosud nejlepších týmů soutěže mezi Zbrojovkou Brno a Opavou kvůli virové nákaze v brněnském mužstvu.

Táborsko rozhodlo drtivou pasáží od 16. do 22. minuty. Skóre otevřel ranou na přední tyč Barac a chvílí po něm se dvakrát prosadil hlavou Buryán. V závěru snížil Tošnar, Jihočeši přesto s přehledem uhájili třetí triumf po sobě.

Na třetí místo před Opavu se dostal Žižkov výhrou 2:0 na hřišti desáté Jihlavy. Domácí prohrávali po Richterově gólu po rohovém kopu a situaci jim ještě zkomplikovala 38. minuta, kdy byl vyloučen stoper Beneš za faul na unikajícího Toulu. Viktoria využila přesilovku krátce před pauzou zásluhou Gembického.

I zápas Slavia B - Chrudim ovlivnila červená karta pro obránce hostů Kozojeda, který v deváté minutě zahrál rukou na brankové čáře a byl vyloučen. Penaltu sice Pikolon neproměnil, v 27. minutě ale po úvodní Pitákově brance zvýšil na 2:0. Po změně stran přidali další góly Kolísek, Vorlický a Necid.

Po třech porážkách naplno bodoval nováček soutěže Ústí nad Labem. Domácí prohrávali s Českými Budějovicemi ještě v 81. minutě, pak ale Černý proměnil penaltu a v 90. minutě otočil na konečných 3:2 další střídající hráč Toure.

Třetí výhru po sobě zaznamenal Artis Brno a probojoval se do první poloviny tabulky. Tentokrát zvítězil 2:0 na hřišti předposlední Vlašimi, v prvním poločase se prosadili Otrísal a Dahman.

Příbram už v sobotu vyhrála 2:1 v Kroměříži a zvítězila počtvrté za sebou. Domácí celek naopak prohrál v nové sezoně i posedmé a je bez bodu poslední. Středočeši jsou šestí.

Příbram otevřela skóre v prvním poločase díky brance Mitchella Ejedegby, za domácí krátce po přestávce vyrovnal Tomáš Čelůstka. V 55. minutě vrátil hostům vedení Dominik Vott a Kroměříž ani přes převahu ve druhé půli srovnat nedokázala.

Chance Národní Liga 2025/2026

LIVE
12Detail
LIVE
50Detail
LIVE
20Detail
LIVE
13Detail
LIVE
02Detail
LIVE
02Detail
LIVE
32Detail
LIVE
odloženo
--
odloženo
Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Táborsko860216:918
2Brno751118:716
3Žižkov851212:716
4Opava743012:515
5Ústí850317:1215
6Baník B742115:814
7Artis741210:1213
8Slavia B840417:912
9Příbram840411:1512
10Jihlava832310:811
11Sparta B83056:139
12Č. Budějovice82248:178
13Prostějov82157:127
14Chrudim71249:175
15Vlašim81169:154
16Kroměříž70076:170
  • Přímý postup
  • Baráž o 1. ligu
  • Sestup

Vstoupit do diskuze (7)

Fotbal 2025

Chance ligaLiga mistrůEvropská ligaKonferenční ligaiSport Fantasy

Sparta PrahaSlavia PrahaViktoria PlzeňBaník Ostrava

Fotbal dnes * Evropská liga * Liga mistrů

Doporučujeme

Články z jiných titulů