ONLINE: Ústí - Zbrojovka 0:1. Favorit jde do vedení, prosadil se Čavoš
O víkendu je na programu dvanácté kolo Chance Národní Ligy. Hned v pátek ho v 17.30 odstartuje atraktivní souboj v Ústí nad Labem, kam vyráží jeden z favoritů na titul, Zbrojovka Brno. Do akce jdou také České Budějovice, které doma proti Příbrami chtějí protrhnout sérii čtyř porážek. Všechna utkání Chance Národní Ligy sledujte v ONLINE přenosech na iSportu.
Chance Národní Liga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|10
|8
|1
|1
|26:10
|25
|2
Táborsko
|11
|8
|1
|2
|21:10
|25
|3
Opava
|10
|6
|4
|0
|18:6
|22
|4
Artis
|11
|6
|3
|2
|17:12
|21
|5
Žižkov
|11
|6
|2
|3
|16:12
|20
|6
Baník B
|11
|5
|3
|3
|20:13
|18
|7
Ústí
|11
|5
|2
|4
|20:16
|17
|8
Slavia B
|11
|5
|1
|5
|21:12
|16
|9
Prostějov
|11
|4
|2
|5
|13:15
|14
|10
Příbram
|10
|4
|1
|5
|11:18
|13
|11
Jihlava
|11
|3
|3
|5
|13:14
|12
|12
Chrudim
|11
|2
|5
|4
|13:20
|11
|13
Sparta B
|10
|3
|0
|7
|6:22
|9
|14
Č. Budějovice
|11
|2
|2
|7
|9:22
|8
|15
Vlašim
|11
|1
|4
|6
|11:17
|7
|16
Kroměříž
|11
|1
|0
|10
|9:25
|3
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup