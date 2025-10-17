ONLINE: Artis se tlačí na čelo, Dynamo vede v Jihlavě. V akci rezerva Sparty. Opava - Ústí 2:2
Druhá nejvyšší fotbalová liga pokračuje 13. kolem. V Jihlavě o body bojují České Budějovice, Prostějov zase hostí rezervu pražské Sparty. Artis se v Příbrami chce opět těsně dotáhnout na čelo druholigové tabulky. Povede se mu to? Sledujte ONLINE přenosy všech duelů kola na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Zbrojovka
|11
|9
|1
|1
|27:10
|28
|2
Táborsko
|12
|9
|1
|2
|27:11
|28
|3
Artis
|12
|7
|3
|2
|20:13
|24
|4
Opava
|11
|6
|4
|1
|18:7
|22
|5
Žižkov
|12
|6
|2
|4
|17:18
|20
|6
Slavia B
|12
|6
|1
|5
|23:13
|19
|7
Baník B
|12
|5
|3
|4
|21:15
|18
|8
Ústí
|12
|5
|2
|5
|20:17
|17
|9
Prostějov
|12
|4
|2
|6
|14:18
|14
|10
Chrudim
|12
|3
|5
|4
|16:22
|14
|11
Příbram
|11
|4
|1
|6
|11:20
|13
|12
Jihlava
|12
|3
|3
|6
|13:17
|12
|13
Č. Budějovice
|12
|3
|2
|7
|11:22
|11
|14
Vlašim
|12
|2
|4
|6
|14:17
|10
|15
Sparta B
|11
|3
|0
|8
|8:25
|9
|16
Kroměříž
|12
|2
|0
|10
|10:25
|6
- Přímý postup
- Baráž o 1. ligu
- Sestup