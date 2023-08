Divná penalta v ČFL. V akci znovu sudí Paták, šéf FAČR: Nepřijatelné!

„Chtěl jsem si zpříjemnit nedělní dopoledne třetiligovým fotbalem mezi Admirou a béčkem Budějovic, ale odcházel jsem o půli absolutně zhnusen. Co taky jiného, když si rozhodčí naprosto, ale naprosto vymyslí penaltu. Nešlo ani o žádný střet, přesto sudí Michal Paták ukázal na penaltový puntík. Zdálo se to jako nejapný žert, jenže nebyl. Hosté z Budějovic protestovali, ovšem odměnou byly dvě žluté karty a beznaděj. Jeden by si myslel, že arbitr, který byl spojován s Romanem Berbrem a za kontroverzní a chybná rozhodnutí byl vyřazen z první ligy, už si nezapíská nikde, protože ztratil jakoukoli důvěryhodnost a i profesně se zdiskreditoval. Ale on si vesele rozhoduje dál v soutěži, na kterou není tolik vidět. Je s podivem, že to vedení českého fotbalu i v éře po Berbrovi dopustí. Fotbal si tak sám pod sebou řeže větev.“