Paták měl vyhrožovat střelci penalty. Předseda: Četl jsem to… Rezignuje?

Na úterním podvečerním jednání komise rozhodčích ŘKČ jste se zabývali výkonem sudího Michala Patáka. V čem podle vás chyboval?

„V zápase došlo ke dvěma situacím, které byly popsány i delegátem utkání. První situace nastala v dvaačtyřicáté minutě, kdy asistent rozhodčího číslo dvě chybně signalizoval ofsajdové postavení. Hlavní rozhodčí Michal Paták signalizaci neviděl, po pěti až šesti vteřinách bylo dosaženo branky. Šlo o pozdní reakci, situaci nezastavil včas. Následně v pětačtyřicáté minutě bylo signalizováno, a i hlasatel utkání oznámil, že budou nastaveny tři minuty. Přesto poločas pokračoval a v osmé minutě nastavení, hlavní rozhodčí Michal Paták - dle našeho názoru chybně - nařídil pokutový kop ve prospěch domácích, který byl proveden v desáté minutě nastavení.“

V zápise o utkání však Paták uvedl, že k tomu došlo ve čtvrté a páté minutě nastavení.

„Ano. Delegát s tímto tvrzením hlavního rozhodčího nesouhlasil a následně to také popsal ve zprávě s tím, že výše popsané nekorespondovalo s reálným časem na hrací ploše. Pro vaši informaci, rozhodčí jsou hodnocení na škále 6,0-10,0. Hlavní rozhodčí obdržel tzv. neakceptovatelný výkon se známkou 6,8.“

Výstup komise je jaký?

„Předáváme Michala Patáka disciplinární komisi Řídící komisi pro Čechy (ŘKČ) pro uvedení nepravdivých údajů v zápise o utkání. Zároveň komise rozhodčích s okamžitou platností vyřazuje rozhodčího Michala Patáka z listiny rozhodčích ŘKČ. Na toto téma jsem hovořil i s předsedou fotbalové asociace Petrem Fouskem ohledně informací v médiích, že utkání mohlo být ovlivněno sázkami na počet vstřelených branek. Tento problém však nepřísluší naší komisi, nicméně to vnímáme, fotbalová asociace se tomu určitě bude věnovat. Předpokládáme, že rozhodčí Paták, pro nás již bývalý rozhodčí, půjde před Etickou komisi. My jí budeme plně k dispozici.“

V hlavní roli Paták. Sestřih sporných momentů ze závěru 1. poločasu zápasu ČFL Video se připravuje ...

Jak je možné, že rozhodčí se životopisem Michala Patáka rozhoduje třetí nejvyšší soutěž v Česku?

„Paták byl na listině Řídící komise v Čechách od roku 2016, a to nepřetržitě. Jak za pana předsedy Schrötera, pan Petříka, nebo ve chvíli, kdy komisi řídil pan Příhoda prostřednictvím své pracovní skupiny. Pokud jste ho v delegacích nenašli v době, kdy jsem komisi šéfoval já, byl na celou jarní část řádně omluven, protože absolvoval operaci kyčle. Za všech předsedů Paták odřídil jednadvacet utkání dospělých a několik desítek utkání mládeže.“

Působí to tak, že ze sebe chcete sejmout zodpovědnost…

„Samozřejmě, že to je i naše zodpovědnost, stejně tak jako zodpovědnost mých předchůdců. Žádným způsobem se z toho nechci vyvinit, ale v těch posledních letech nebyla žádná, řekněme problémová, utkání v rámci řídící komise v Čechách. Sudí Paták nedostal jediný trest za nějaké pochybení. Nebyl s ním problém.“

Průšvih se stal za vašeho předsednictví. Rezignujete?

„Jde o selhání jednoho člověka, což je dokazatelné z videozáznamu. Byla to naprostá sólo akce a mě osobně to velmi mrzí, protože co se týče práce s rozhodčími, za poslední dva roky se udělal obrovský kus práce. Ať už to bylo z pera Radka Příhody, či nyní nového šéfa komise rozhodčích Libora Kovaříka. Jasně, vrhá to na nás strašně špatný stín, moje rezignace ale nepřipadá v úvahu. Tím bychom jen zahodili všechny dobré věci, které jsme udělali.“

Ve chvíli, kdy jste poprvé viděl záběr z Admiry, co vás jako první napadlo?

„Video jsem dostal asi hodinu předtím, než se objevilo na Twitteru, společně s několika, podle mě, nevhodnými komentáři svazových funkcionářů (na mysli měl zřejmě Tomáše Pintéra, předsedu Jihočeského kraje). Ale k té mé myšlence, hned jsem si řekl, že Patáka okamžitě vyhodím.“

Hovořili jste se Patákem? Dotazoval jste se na chybný verdikt?

„Ne, nepovažovali jsme to za důležité. Děláme to tak z devadesáti procent. Navíc tato situace byla tak evidentní, že vyjádření rozhodčího Patáka pro nás nebylo podstatné.“

Mluvili jste aspoň s přímými aktéry utkání?

„Zpráva delegáta byla podrobná, detailně popisovala všechny situace, které naprosto přesně korespondovaly s videozáznamem. Takže nebyl důvod věci doupřesňovat. Šlo o jasné pochybení pro nás, předpokládám i pro vás.“

Řekl bych, že o nás novináře nejde. Pořád nerozumím tomu, proč v případě tak závažné věci, která pobouřila celou fotbalovou obec, nechcete hovořit s Patákem, ani s hráči a slyšet jejich verzi příběhu? Navíc Paták měl údajně hráči zahrávající pokutový kop vyhrožovat, že pokud nepromění, bude vyloučen…

„Pokud vím, nepřišel žádný podnět, abychom se tímto zabývali. Pokud k této komunikaci ze strany Patáka opravdu došlo, tak každý klub ví, jaké má možnosti v rámci podnětů.“

Tak jinak, slyšel jste, že Paták exekutorovi penalty vyhrožoval?

„Někde jsem to pouze četl.“

Budete revidovat třeba listinu rozhodčích, aby uvnitř netikala další časovaná bomba typu Michala Patáka?

„Nemáme pocit, že by takové jméno na listině bylo.“