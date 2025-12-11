ONLINE: Panathinaikos - Plzeň 0:0. Komplikace pro hosty, Jemelka viděl červenou
Fotbalisté Plzně v Aténách proti Panathinaikosu hájí neporazitelnost v Evropské lize. Případným bodovým ziskem by se výrazně přiblížili postupu do vyřazovacích bojů. Trenér Martin Hyský počtvrté v řadě postavil do branky Floriana Wiegeleho na úkor Martina Jedličky. Příležitost dostal Denis Višinský, v útoku startují Prince Adu a Rafiu Durosinmi. Utkání, které startuje ve 21.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
Jediný český zástupce v hlavní fázi Evropské ligy má po pěti kolech devět bodů. Plzeň drží s dalšími třemi celky neporazitelnost a s pouhými dvěma inkasovanými góly má spolu s Lyonem nejlepší defenzivu.
Proti Panathinaikosu by Viktoria ráda prolomila dlouhou neúspěšnou sérii. České kluby totiž v dosavadních šestnácti pohárových duelech na řecké půdě ještě nevyhrály.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Midtjylland
|6
|5
|0
|1
|13:5
|15
|2
Real Betis
|6
|4
|2
|0
|11:4
|14
|3
Ferencváros
|6
|4
|2
|0
|11:6
|14
|4
Braga
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|5
Lyon
|5
|4
|0
|1
|11:2
|12
|6
Stuttgart
|6
|4
|0
|2
|12:5
|12
|7
Aston Villa
|5
|4
|0
|1
|8:3
|12
|8
Nottingham Forest
|6
|3
|2
|1
|11:6
|11
|9
Freiburg
|5
|3
|2
|0
|8:3
|11
|10
FC Porto
|5
|3
|1
|1
|7:4
|10
|11
Genk
|6
|3
|1
|2
|7:6
|10
|12
CZ Bělehrad
|6
|3
|1
|2
|5:5
|10
|13
Celta Vigo
|5
|3
|0
|2
|11:7
|9
|14
Plzeň
|5
|2
|3
|0
|6:2
|9
|15
PAOK
|6
|2
|3
|1
|13:10
|9
|16
Lille
|6
|3
|0
|3
|10:7
|9
|17
Panathinaikos
|5
|3
|0
|2
|9:7
|9
|18
AS Řím
|5
|3
|0
|2
|7:5
|9
|19
Young Boys
|6
|3
|0
|3
|8:12
|9
|20
Boloňa
|5
|2
|2
|1
|7:4
|8
|21
Brann
|5
|2
|2
|1
|6:3
|8
|22
Fenerbahce
|5
|2
|2
|1
|5:5
|8
|23
Celtic
|5
|2
|1
|2
|7:8
|7
|24
Ludogorets
|6
|2
|1
|3
|11:14
|7
|25
Záhřeb
|6
|2
|1
|3
|8:13
|7
|26
Basilej
|5
|2
|0
|3
|7:7
|6
|27
GA Eagles
|5
|2
|0
|3
|4:9
|6
|28
Sturm Graz
|6
|1
|1
|4
|4:8
|4
|29
Salcburk
|5
|1
|0
|4
|5:10
|3
|30
Feyenoord
|5
|1
|0
|4
|4:9
|3
|31
FCSB
|5
|1
|0
|4
|3:8
|3
|32
Utrecht
|6
|0
|1
|5
|3:9
|1
|33
Rangers
|6
|0
|1
|5
|3:11
|1
|34
Malmö
|5
|0
|1
|4
|2:10
|1
|35
M. Tel-Aviv
|6
|0
|1
|5
|2:18
|1
|36
Nice
|6
|0
|0
|6
|4:13
|0
- Osmifinále
- Play-off