ONLINE: Panathinaikos - Plzeň 0:0. Komplikace pro hosty, Jemelka viděl červenou

Amar Memič vhazuje po boku slavného trenéra Rafaela Beníteze
Amar Memič vhazuje po boku slavného trenéra Rafaela BenítezeZdroj: ČTK / AP / Thanassis Stavrakis
Lukáš Červ hlavičkuje v zápase Panathinaikosem
Denis Višinský stíhá Georgiose Kyriopoulose
Tomáš Ladra bojuje o míč s Manolisem Siopisem
Denis Višinský v souboji s Manolisem Siopisem
Florian Wiegele během utkání Plzně proti Jablonci
Gólová radost hráčů Plzně po druhé brance do sítě Mladé Boleslavi
Plzeňský Cheick Souaré slaví gól do sítě Mladé Boleslavi, který později odvolal VAR
Evropská liga
Fotbalisté Plzně v Aténách proti Panathinaikosu hájí neporazitelnost v Evropské lize. Případným bodovým ziskem by se výrazně přiblížili postupu do vyřazovacích bojů. Trenér Martin Hyský počtvrté v řadě postavil do branky Floriana Wiegeleho na úkor Martina Jedličky. Příležitost dostal Denis Višinský, v útoku startují Prince Adu a Rafiu Durosinmi. Utkání, které startuje ve 21.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

00

Jediný český zástupce v hlavní fázi Evropské ligy má po pěti kolech devět bodů. Plzeň drží s dalšími třemi celky neporazitelnost a s pouhými dvěma inkasovanými góly má spolu s Lyonem nejlepší defenzivu.

Proti Panathinaikosu by Viktoria ráda prolomila dlouhou neúspěšnou sérii. České kluby totiž v dosavadních šestnácti pohárových duelech na řecké půdě ještě nevyhrály.

#TýmZVRPSkóreB
1Midtjylland650113:515
2Real Betis642011:414
3Ferencváros642011:614
4Braga641110:513
5Lyon540111:212
6Stuttgart640212:512
7Aston Villa54018:312
8Nottingham Forest632111:611
9Freiburg53208:311
10FC Porto53117:410
11Genk63127:610
12CZ Bělehrad63125:510
13Celta Vigo530211:79
14Plzeň52306:29
15PAOK623113:109
16Lille630310:79
17Panathinaikos53029:79
18AS Řím53027:59
19Young Boys63038:129
20Boloňa52217:48
21Brann52216:38
22Fenerbahce52215:58
23Celtic52127:87
24Ludogorets621311:147
25Záhřeb62138:137
26Basilej52037:76
27GA Eagles52034:96
28Sturm Graz61144:84
29Salcburk51045:103
30Feyenoord51044:93
31FCSB51043:83
32Utrecht60153:91
33Rangers60153:111
34Malmö50142:101
35M. Tel-Aviv60152:181
36Nice60064:130
  • Osmifinále
  • Play-off

