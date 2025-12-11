Předplatné

ONLINE: Lincoln - Olomouc 1:1. Vysoká hlavička a rychlá reakce domácích na gól Vašulína

Brankář Sigmy Jan Koutný v Mladé Boleslavi
Brankář Sigmy Jan Koutný v Mladé Boleslavi
Sigmu přijeli na Gibraltar podpořit i věrní příznivci
Radost hráčů Sigmy po brance Vašulína
Daniel Vašulín se trefil do sítě Pardubic
Fotbalisté Olomouce oslavují gól Ahmada Ghaliho proti Celje
Gólová radost olomouckých fotbalistů
Fotbalisté Olomouce hrají páté kolo Konferenční ligy. Sigma má v tabulce sedm bodů a i remíza by jí už v předposledním kole ligové fáze prakticky zajistila jarní boje. Duel s nejúspěšnějším gibraltarským klubem se netradičně hraje na umělé trávě. Utkání se startem ve 21.00 sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
11

#TýmZVRPSkóreB
1AEK Atény531111:510
2Samsunspor531110:410
3Sparta53117:310
4Vallecano531110:710
5Štrasburk43107:410
6AEK Larnaka52306:19
7Fiorentina53028:49
8Celje43018:49
9Šachtar43018:59
10Mainz43014:29
11AZ Alkmaar53027:79
12Raków42207:28
13Noah52216:58
14Jagiellonia52215:48
15KF Drita52214:58
16FC Lausanne42115:37
17Olomouc42115:57
18Škendija52124:47
19Universitatea Craiova52124:57
20Lech Poznań42029:66
21Crystal Palace42026:46
22Zrinjski42027:86
23Omonia Nikósie41214:35
24KuPS41214:35
25Rijeka41212:25
26Breidablik51225:85
27Lincoln41124:104
28Kyjev51047:93
29Häcken50325:73
30Varšava51044:73
31Hamrun41033:63
32Slovan Bratislava51044:93
33Aberdeen40223:102
34Shelbourne40130:41
35Shamrock50144:121
36Rapid Vídeň40042:120
  • Osmifinále
  • Play-off

