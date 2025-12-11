ONLINE: Lincoln - Olomouc 1:1. Vysoká hlavička a rychlá reakce domácích na gól Vašulína
Fotbalisté Olomouce hrají páté kolo Konferenční ligy. Sigma má v tabulce sedm bodů a i remíza by jí už v předposledním kole ligové fáze prakticky zajistila jarní boje. Duel s nejúspěšnějším gibraltarským klubem se netradičně hraje na umělé trávě. Utkání se startem ve 21.00 sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
AEK Atény
|5
|3
|1
|1
|11:5
|10
|2
Samsunspor
|5
|3
|1
|1
|10:4
|10
|3
Sparta
|5
|3
|1
|1
|7:3
|10
|4
Vallecano
|5
|3
|1
|1
|10:7
|10
|5
Štrasburk
|4
|3
|1
|0
|7:4
|10
|6
AEK Larnaka
|5
|2
|3
|0
|6:1
|9
|7
Fiorentina
|5
|3
|0
|2
|8:4
|9
|8
Celje
|4
|3
|0
|1
|8:4
|9
|9
Šachtar
|4
|3
|0
|1
|8:5
|9
|10
Mainz
|4
|3
|0
|1
|4:2
|9
|11
AZ Alkmaar
|5
|3
|0
|2
|7:7
|9
|12
Raków
|4
|2
|2
|0
|7:2
|8
|13
Noah
|5
|2
|2
|1
|6:5
|8
|14
Jagiellonia
|5
|2
|2
|1
|5:4
|8
|15
KF Drita
|5
|2
|2
|1
|4:5
|8
|16
FC Lausanne
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|17
Olomouc
|4
|2
|1
|1
|5:5
|7
|18
Škendija
|5
|2
|1
|2
|4:4
|7
|19
Universitatea Craiova
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|20
Lech Poznań
|4
|2
|0
|2
|9:6
|6
|21
Crystal Palace
|4
|2
|0
|2
|6:4
|6
|22
Zrinjski
|4
|2
|0
|2
|7:8
|6
|23
Omonia Nikósie
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|24
KuPS
|4
|1
|2
|1
|4:3
|5
|25
Rijeka
|4
|1
|2
|1
|2:2
|5
|26
Breidablik
|5
|1
|2
|2
|5:8
|5
|27
Lincoln
|4
|1
|1
|2
|4:10
|4
|28
Kyjev
|5
|1
|0
|4
|7:9
|3
|29
Häcken
|5
|0
|3
|2
|5:7
|3
|30
Varšava
|5
|1
|0
|4
|4:7
|3
|31
Hamrun
|4
|1
|0
|3
|3:6
|3
|32
Slovan Bratislava
|5
|1
|0
|4
|4:9
|3
|33
Aberdeen
|4
|0
|2
|2
|3:10
|2
|34
Shelbourne
|4
|0
|1
|3
|0:4
|1
|35
Shamrock
|5
|0
|1
|4
|4:12
|1
|36
Rapid Vídeň
|4
|0
|0
|4
|2:12
|0
- Osmifinále
- Play-off