ONLINE: Lincoln - Olomouc. Vrací se Vašulín, v základu Sigmy i Sylla či Beran

Fotbalisté Olomouce oslavují gól Ahmada Ghaliho proti Celje
Fotbalisté Olomouce oslavují gól Ahmada Ghaliho proti CeljeZdroj: x.com/@SKSigmaOlomouc
Gólová radost olomouckých fotbalistů
Olomoucký trenér Tomáš Janotka vede své svěřence
Sparťanští beci Pavle Kadeřábek (vpravo) a Santiago Eneme si hlídají olomouckého útočníka Jana Klimenta
Útočník Sparty Albion Rrahmani během duelu s Olomoucí
Patrik Vydra ze Sparty během zápasu v Olomouci
Útočník Olomouce Jáchym Šíp padá po střetu se sparťany
Brankář Sparty Peter Vindahl zasahuje
ČTK, iSport.cz
Konferenční liga
Fotbalisté Olomouce hrají páté kolo Konferenční ligy. Sigma má v tabulce sedm bodů a i remíza by jí už v předposledním kole ligové fáze prakticky zajistila jarní boje. Duel s nejúspěšnějším gibraltarským klubem se netradičně hraje na umělé trávě. Utkání se startem ve 21.00 sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

#TýmZVRPSkóreB
1Samsunspor43109:210
2Štrasburk43107:410
3Celje43018:49
4Šachtar43018:59
5Mainz43014:29
6Raków42207:28
7AEK Larnaka42205:08
8Jagiellonia42204:28
8KF Drita42204:28
10AEK Atény42119:47
11Sparta42115:27
12Vallecano42118:67
13FC Lausanne42115:37
14Olomouc42115:57
15Universitatea Craiova42113:37
16Lech Poznań42029:66
17Fiorentina42026:36
18Crystal Palace42026:46
19Zrinjski42027:86
20AZ Alkmaar42024:76
21Omonia Nikósie41214:35
22KuPS41214:35
23Noah41214:45
24Rijeka41212:25
25Škendija41122:44
26Lincoln41124:104
27Kyjev41036:73
28Varšava41033:53
29Slovan Bratislava41034:73
30Hamrun41033:63
31Häcken40224:62
32Breidablik40222:72
33Aberdeen40223:102
34Shelbourne40130:41
35Shamrock40133:91
36Rapid Vídeň40042:120
  • Osmifinále
  • Play-off

