Slavia - Barcelona: Španělský mistr míří do Prahy! Letí Messi i hvězdy, dva zranění | iSport.cz

Vzácný fotbalový náklad už valí na Prahu! Fotbalisté Barcelony míří do české metropole ke středečnímu zápasu skupiny Ligy mistrů se Slavií. V nominaci se musí obejít bez zraněných Sergiho Roberta a Samuela Umtitiho. Ve dvacetičlenném výběru trenéra Ernesta Valverdeho nechybí žádná z hlavních hvězd v čele s útočníkem Lionelem Messim.

Zatímco sedmadvacetiletý záložník či obránce Roberto si poranil koleno ve víkendovém ligovém duelu v Eibaru, pětadvacetiletý stoper Umtiti prožívá ještě smolnější dny. Francouzský zadák nastoupil po předchozím zranění poprvé v sobotním duelu, na závěr dnešního poledního tréninku, který Barcelona absolvovala ještě v domácích podmínkách ve Španělsku, si ale pohmoždil koleno.

Vedle Messiho ve výpravě do Prahy neschází ani další ofenzivní opory Luis Suárez a Antoine Griezmann či pilíř zadních řad Gerard Piqué a zálohy Sergio Busquets.

Barcelona vyrazila do Čech odpoledne, obvyklý předzápasový trénink v Praze na stadionu v Edenu neabsolvuje. Hned po příletu se katalánský gigant vydá do luxusního hotelu Four Seasons, kde bude ubytován.

Pětinásobný vítěz Ligy mistrů se představí v Praze po osmi letech. V roce 2011 si Barcelona zahrála v základní skupině proti Plzni, kterou nejprve porazila doma 2:0 a pak v Edenu po hattricku hlavní opory Lionela Messiho 4:0. Západočeši tehdy kvůli rekonstrukci stadionu nemohli hrát ve Štruncových sadech.

Středeční zápas třetího kola skupiny Ligy mistrů má v Edenu výkop v 21:00, sledovat ho můžete na iSport.cz ONLINE.

