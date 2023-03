Blamáž hvězd PSG. Ostuda, prohra je kulturou! Slabý Messi, co změny?

Kupují nejdražší hráče světa. Klub balí do luxusního hávu, investují miliardy do kádru. Jenže to hlavní slavnému PSG dál uniká. V pořadí jedenáctý pokus o triumf v Lize mistrů pod vládou katarských šejků končí obřím zklamáním. Bayern bez problémů zacvičil v osmifinále s Lionelem Messim a Kylianem Mbappém, hvězdy nevstřelily ani jeden gól. Otočí v klubu kormidlem a zavelí k rozsáhlým změnám? „Tohle není tým, ale ostuda,“ nebral si servítky pro server BBC Owen Hargreaves, někdejší anglický reprezentant.

Draze placené hvězdy to po středeční noci zle schytávají. Perfektně nachystaný Bayern ukázal, jakým stylem se zvládají velké a těžké zápasy. Naopak parta z Paříže chvílemi vypadala, jako kdyby přijela na odvetu osmifinále Ligy mistrů do Mnichova na výlet. Prohra 0:2, celkové skóre 0:3 a jasné vyřazení souboru, jehož hlavním cílem byl útok na ušatý pohár.

„Když PSG vstoupí do play off Ligy mistrů, porážka je zde zavedenou kulturou,“ napsal v tvrdém hodnocení francouzský list L'Equipe. „PSG v žádném momentě nepůsobilo dojmem, že je v Mnichově schopné zvrátit výsledek (0:1 z domácího utkání). Messi a Mbappé byli zcela umlčeni a PSG se opět stalo obyčejným týmem, který Bayern snadno překonal. Neexistuje žádný důvod, aby nejlepší fotbalisté světa chodili do Paříže pro něco jiného, než vysoké smlouvy. Průměrní hráči se zde nezlepšují, naopak vymírají,“ narážel například na italského polaře Marca Verattiho, jemuž středeční duel vůbec nesedl.

Katarští šejkové převzali PSG před jedenácti lety, během jejich éry „utopili“ v klubu více než miliardu liber (podle aktuálního kurzu 26,4 miliardy korun). Osmkrát vyhráli ligu, dvanáctkrát domácí pohár. Jenže slavné pódium Ligy mistrů, které touží za všech okolností pokořit, jim stále uniká. V prvních čtyřech sezonách došlo PSG do čtvrtfinále, v posledních pěti ze sedmi pokusů skončil jeden z favoritů už v osmifinále. Vrcholem bylo finále na jaře 2020, kde padlo 0:1 s „prokletým“ Bayernem.

„Rozdíl byl ve stavu obou kádrů. My měli v obou utkáních citelné absence, zdaleka jsme nemohli nasadit to nejlepší. I dnes jsme museli udělat dvě vynucené změny na stoperu, to nás hodně oslabilo,“ omlouval výkon v Allianz Areně trenér PSG Christophe Galtier. Otázkou je, jak dlouho ještě trenérem na slavné značce zůstane. „To záleží na vedení. Samozřejmě jsme zklamaní z vypadnutí, ale já dám veškerou energii do zbytku sezony a budu se snažit s PSG vyhrát ligový titul. Pak ať lidé hodnotí, jestli to byla neúspěšná sezona,“ odpověděl ve středu v noci.

V pařížském klubu musí vyřešit řadu problémů. Především jakým způsobem do dalších sezon poskládat celek. Je jasné, že se bude dál stavět na Kylianu Mbappém. Francouzském klenotu, jenž podepsal luxusní kontrakt (mluví se i o právech zasahovat do sportovního chodu klubu) platný až do června 2025. Otazník je nad Lionelem Messim, jemuž končí smlouva v létě. Vyslovil zájem pokračovat, ale na papíře nic napsané není. „Byl slabý, vzhledem k jeho věku už není schopný rychlých protiútoků,“ napsal L'Equipe na adresu argentinského mistra světa.

Třetí do party Neymar předčasně ukončil sezonu kvůli chronicky zraněnému kotníku a nucené operaci. 31letého Brazilce by klub rád prodal, nicméně drahý kontrakt platný taktéž do června 2025 nepůjde snadno ukončit, kluby schopné převzít Neymarovu gáži nejsou příliš na obzoru.

„Postrádají jakoukoliv identitu. Kým jsou? Jejich tým je hodně rozbitý. Nezdá se, že by měli nějaký plán. Za poslední čtyři roky utrpěli hodně ran a zdá se, že se to podepsalo na jejich psychice,“ prohlásil pro britskou stanici BT Sport bývalý anglický útočník Joe Cole. „Pořídili si několik nejlepších hráčů posledních dvaceti let. Zatímco mladí francouzští hráči jsou rozesetí po Evropě. Možná by dosáhli stejných výsledků, co tito kluci, ale za čtvrtinu nákladů a s identitou, se kterou by se ztotožnili kluboví fanoušci,“ nastínil další bývalý reprezentant Anglie Owen Hargreaves, jakým směrem by se mohl francouzský gigant vydat. „Mají mnoho skvělých individualit. Ale netvoří tým, je to ostuda. Dali dohromady tolik skvělých hráčů, ale dělají kroky zpět, nikoliv dopředu.“

V následujících týdnech se ukáže, zda se klub otřepe. Minimálně obhajoba ligového titulu je povinností, i tak se dají očekávat v létě značné změny.