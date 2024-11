Sparta má první bod, pomohl stoper. Trenér Brestu krotil střídačku: Klid!

Tentokrát herně obstáli, ukázali individuální kvalitu a navíc sebrali první bod. Fotbalisté Sparty do devatenácti let remizovali v utkání UEFA Juniorské ligy doma s Brestem 1:1, k čemuž pomohl nebezpečný stoper Ferdinand Říha. Do zápasu ovšem nenaskočila ofenzivní opora mužstva, Daniel Rus by se měl pravděpodobně objevit na střídačce áčka ve večerním zápase Ligy mistrů.

Sparťanští mladíci tahali za kratší konec ve všech třech dosavadních evropských utkáních. Salcburk je přetlačil, nakonec rozhodly detaily. Stuttgart a Manchester City postupně zavalily letenský tým nadstandardní individuální kvalitou i góly. Na body v posledních dvou případech bylo složité ve výsledku pomýšlet.

Proti Brestu to vypadalo zcela odlišně. Český zástupce herně dominoval, držel balon a diktoval tempo hry. K tomu všemu pomohla fungující souhra uprostřed hřiště mezi talentovanými záložníky Romanem Horákem a Jakubem Tošnarem.

Proti třem urostlým stoperům soupeře (vyčníval především 18letý Raphael Le Guen, který třeba sparťanského křídelníka Ondřeje Penxu převyšoval o víc než jednu hlavu) bylo složité uhrát cokoliv ve vzduchu, útočník Damián Kotrba se kvůli tomu nedostal pořádně ani do hry.

Letenští proto hrozili po zemi. Kapitán Tošnar po rychlé kombinace a Penxově nápadité patičce nebezpečně střílel z hranice pokutového území, záhy Penxovu přihrávku šajtlí (po vzoru sportovního ředitele Tomáše Rosického) nevyužil zblízka Vojtěch Hranoš, jeden z nejaktivnějších hráčů v zápase.

I Vítězslav Lavička, šéftrenér strahovské mládeže, si jeho výkonu všiml. „Dobře zahraný Hrany!“ zakřičel z tribuny po jedné akci 18letého talentu. „Bravo, bravo,“ burcoval další sparťanské hráče v čele s Horákem nebo Vojtěchem Novákem.

Na utkání kromě Lavičky dorazila spousta dalších fotbalových osobností. Z řad Sparty sledovali utkání Daniel Zítka nebo Luboš Loučka, přišla i delegace z FAČR. Vedle bývalého brankáře Petra Kouby postával trenér jednadvacítky Jan Suchopárek. Dobrý výhled na hřiště měl také Erich Brabec, technický ředitel asociace.

Přes herní dominanci letenského mužstva, byť ve druhém poločase lehce opadla, se prosadili hosté. Po centru z pravé strany se v 68. minutě trefil Sambou, po čemž nastala zajímavá situace u lavičky. Střídající hráči, kteří se rozcvičovali za lajnou, se ve sprintu rozběhli směrem k oslavující skupince parťáků. V tom zasáhl trenér Brestu Olivier Auriac a emoce okamžitě utlumil. Jeho gesto znělo zhruba takhle: „Tohle ne, pánové. Uklidněte se.“

Jako by tušil, co do tří minut přijde. Ferdinand Říha, stoper Sparty, uklidil do sítě Tošnarův přímý kop z pravé strany. Autor branky celý zápas působil jistě, v defenzivě se zapojil do kombinace, nekazil. A v posledních minutách se mohl postarat dokonce o senzační obrat, jeho střelu zblízka zlikvidoval brankář Dossche.

Ze závěrečného tlaku neudeřil ani ve slušné šanci Penxa, a tak sparťané získali po třech utkáních první bod. O víkendu je čeká derby se Slavií, nejbližší evropský zápas si zahrají v úterý 26. listopadu proti Atlétiku Madrid.