LM: Slovan vzdoroval Atlétiku, ale prohrál. City zakopli, Barca druhá

Fotbalisté Barcelony zvítězili v šestém kole Ligy mistrů v Dortmundu 3:2 a po páté výhře v řadě postoupili v tabulce na druhé místo. S 15 body ztrácí tři na stoprocentní Liverpool. Výrazný krok k přímému postupu do osmifinále udělaly Arsenal a Lille, které mají po 13 bodech a jsou v elitní osmičce.

Borussia Dortmund v této sezoně ještě doma v devíti zápasech neprohrála, jen Bayern Mnichov si ze Signal Iduna Parku odvezl bod. Lídr španělské ligy ale ukořistil všechny tři. Na konci první čtvrthodiny poslal Yamal nápaditou přihrávkou do šance Raphinhu, ale Brazilec sám před domácím brankářem neuspěl. Druhý pokus už mu vyšel a vstřelil šestý gól v soutěži. Guinejský útočník Guirassy vyrovnal, když proměnil penaltu nařízenou za Cubarsího faul.

Polák Lewandowski, nejlepší střelec Ligy mistrů, se proti Borussii, v níž začínal kariéru, neprosadil. Trenér Flick měl ale šťastnou ruku, když v závěru místo něj poslal na hřiště Torrese. Jeho žolík dvěma góly zařídil body, přestože Guirassy na jeho první branku ještě odpověděl.

Lille ve francouzské lize výrazně zaostává za PSG, ale na evropské scéně je na tom mnohem lépe. V předkole vyřadilo Slavii, v hlavní soutěži zdolalo i obhájce trofeje Real Madrid. Sturm sice zlikvidoval dvoubrankové manko, ale střídající Islanďan Haraldsson už po minutě na hřišti rozhodl.

Monako při poslední návštěvě Arsenalu v roce 2015 vyhrálo, ale tentokrát vyšlo naprázdno. Postaral se o to především Saka, autor dvou branek, třetí přidal Němec Havertz. Monako mělo až dosud nejlepší druhé poločasy ze všech týmů v soutěži, dalo v nich osm branek, tentokrát ale neuspělo ani jednou.

Manchester City z posledních deseti zápasů vyhrál jen jeden a pro další porážku přiletěl do Turína. V prvním poločase měl blíž ke gólu, Nor Haaland se při brejku pokusil přelobovat brankáře, ale Di Gregorio jeho úmysl vystihl. Juventusu zajistili tři body srbský útočník Vlahovič a Američan McKennie. Vítěz Ligy mistrů z roku 2023 je sice nejpilněji střílejícím týmem, ale v tabulce figuruje až na 22. místě a hrozí mu, že nepostoupí do vyřazovací fáze.

AC Milán vyhrál počtvrté v řadě, to se mu v Lize mistrů povedlo naposledy před dvaceti lety, kdy došel až do finále. Zápas s Crvenou zvezdou rozhodl gólem na 2:1 až tři minuty před koncem Angličan Abraham, který už v prvním poločase vystřídal zraněného španělského kanonýra Moratu.

Benfica Lisabon hrála s Boloňou 0:0. Domácí jásali už ve druhé minutě, ale gól Řeka Pavlidise zrušil videorozhodčí kvůli ofsajdu a další míč už se do sítě nedostal. Italský tým dal v šesti zápasech jen jediný gól, nejméně ze všech účastníků Ligy mistrů, a v lednu se s milionářskou soutěží už jistě rozloučí.

Atlético Madrid zvítězilo nad Slovanem Bratislava 3:1 a po šestigólovém přídělu na Spartě si připsalo třetí výhru v řadě. Slovenský mistr už prohrál v Gironě a ani druhá návštěva Pyrenejského poloostrova se mu nepovedla. Vzdoroval jen čtvrt hodiny, než se Álvarez z hranice šestnáctky trefil přesně do růžku. Argentinský mistr světa otevřel skóre podobně jako před dvěma týdny na Letné.

Na druhé straně Armén Barsegjan z úhlu orazítkoval břevno, ale pak se nejlepší střelec slovenské ligy zranil a ještě do přestávky Francouz Griezmann přesnou hlavičkou vedení potvrdil. Po změně stran si Strelec došel pro penaltu a sám ji proměnil. Jenže Griezmann domácím rychle vrátil dvoubrankový náskok a pak už trenér Simeone největší hvězdy stáhl z trávníku. Slovan, v jehož záloze odehrál český fotbalista Jurij Medveděv 72 minut, stále čeká na první bod. Napodobil další dva slovenské kluby Žilinu a Košice, které ve skupinové fázi Ligy mistrů prohrály všech šest zápasů.

Nulu na bodovém kontě mají také Young Boys, přestože ve Stuttgartu už po šesti minutách vedli. Naději jim dal Polák Lakomy střelou zpoza šestnáctky. Ale pak hosté pětkrát inkasovali a moc nechybělo, aby si zopakovali šestibrankový debakl z minulého kola s Atalantou Bergamo.

Feyenoord Rotterdam - Sparta Praha 4:2 (3:1)

Branky: 8. Trauner, 10. Paixao, 30. Músa, 63. Giménez - 43. Rrahmani, 79. vlastní Beelen. ŽK: Giménez - Vindahl, Sörensen, Vitík, Zelený. Diváci: 42.535.

Atlético Madrid – Slovan Bratislava 3:1 (2:0)

Branky: 16. Álvarez (Lino), 42. Griezmann (Llorente), 57. Griezmann (Koke) – 51. Strelec (pen.)

Arsenal - Monako 3:0 (1:0)

Branky: 34. Saka (Jesus), 78. Saka (Havertz), 88. Havertz (Saka). ŽK: Martinelli, Merino – Vanderson.

Lille - Sturm Graz 3:2 (2:1)

Branky: 38. Sahraoui, 45+2. Bakker, 81. Haraldsson – 45+4. Kiteišvili, 47. Biereth. ŽK: Bakker – Chukwuani.

Benfica - Boloňa 0:0

ŽK: Pavlidis, Florentino, Bah, Kökçü, Otamendi – Fabbian, Casale, Ferguson, Freuler, E. Holm, Italiano - trenér.

Juventus - Manchester City 2:0 (0:0)

Branky: 53. D. Vlahović, 75. McKennie. ŽK: Di Gregorio – Grealish, Gündoğan.

AC Milán - CZ Bělehrad 2:1 (1:0)

Branky: 42. Leão, Abraham – 67. Radonjić. ŽK: Musah, T. Hernández, Tomori – Krunić, Djiga, Milojević - trenér, Savić - asistent trenéra.

Dortmund - Barcelona 2:3 (0:0)

Branky: Guirassy (pen.), Guirassy – 52. Raphinha, 75. F. Torres, 85. F. Torres. ŽK: Sabitzer, Nmecha, Y. Couto, Bensebajní – Cubarsí, F. Torres.

Stuttgart - YB Bern 5:1 (1:1)

Branky: 25. Stiller, Millot, 61. Führich, 66. Vagnoman, 76. Keitel – 6. Łakomy. ŽK: Rieder – Benito, Hadjam, Ugrinić, Łakomy.