České týmy a koeficient. Bodovaly Drnovice i Žižkov, kdo přispěl nejvíc? | iSport.cz

V evropských pohárech se od roku 1993 vystřídalo už 15 různých českých klubů. Některé jsou dodnes pohárovými stálicemi a jiné mají v současnosti zcela jiné starosti. Tři kluby hrají pouze druhou ligu, Drnovice si po sestupu letos zahrají dokonce pouze okresní přebor…

Jak to všechno začalo? První pohárové krůčky po rozdělení Československa nebyly jednoduché, protože obě nástupnické země musely začínat od nuly. Zatímco Československo drželo po sezoně 1992/93 11. místo, o rok později Slováci 37. pozici, Češi dokonce 41. Změna se dotkla i klubových koeficientů, což znamenalo papírově silnější soupeře. Navíc až od sezony 1997/98 bylo možné do pohárů vyslat i čtvrtý český klub. Naštěstí se zejména Slavii a Spartě podařilo rychle stabilizovat a sbírat cenné body nejen do svých klubových koeficientů, důležitých pro nasazování v předkolech a základních skupinách, ale i koeficientu národního.

Na úvod je nutné poznamenat, že jak klubové, tak i národní koeficienty se vypočítávají vždy pouze za posledních pět sezon. Nasazování týmů v současném ročníku vychází z výsledků sezon 2013/14 až 2017/18. Tato tabulka je tedy symbolická, starší bodové zisky nemají na koeficienty žádný vliv. Stejně tak tabulka nevyjadřuje přesné číslo, jakou měrou se jednotlivé týmy na koeficientu podílely, ale kolik bodů uhrály na vlastní pěst (s výjimkou bonusu za přímý postup do základní skupiny Ligy mistrů). Důvod je jednoduchý. Jednotlivé kluby totiž nemohou příliš ovlivnit, jakým počtem klubů jedné země se bodový zisk do národního koeficientu zrovna dělí (zatímco 15 bodů při třech účastnících znamená 5 bodů, při současných pěti českých zástupcích to jsou jen 3 body do národního koeficientu).

V první linii

Pouze pražská Sparta nechyběla v pohárové Evropě ani jednou. Celkových 178 získaných bodů je mezi českými kluby zdaleka nejvíce. Ani ona se ale nevyhnula výrazným výsledkovým výpadkům. V sezoně 2017/18 dokonce neuhrála ani bod, když nestačila v předkole EL na Crvenou Zvezdu Bělehrad. Naopak v sezoně 2015/16 dokráčela z prvního místa ve skupině až do čtvrtfinále Evropské ligy a do svého klubového koeficientu přidala skvělých 19 bodů, čímž vyrovnala rekord Plzně. Předtím se Spartě dařilo zejména v sezoně 1999/2000, kdy ovládla základní skupinu Ligy mistrů a v té osmifinálové skončila třetí, za což nakonec brala 14 bodů.

Na druhém místě historického pořadí je se 137 body Slavia. Červenobílí sbírali body zejména na přelomu století. V pohárech chyběli od roku 2010 šestkrát za sebou, ale z vývoje posledních sezon se zdá, že se znovu blýská na lepší (pohárové) časy. Dosavadní maximum 15,5 bodu připisovala v sezoně 1995/96 během skvělého tažení do semifinále tehdejšího Poháru UEFA, kde ji zastavilo až Bordeaux, ale velmi dobře si vedla také v minulé sezoně při cestě do čtvrtfinále Evropské ligy, kdy se počet bodů zastavil na čísle 14.

Plzeň poprvé nakoukla do pohárů až v sezoně 2010/11, kdy získala jen 0,5 bodu za remízu v předkole EL s Besiktasem Istanbul, od té doby je však nejpilnějším českým sběratelem. Celkem dosud nasbírala 90,5 bodu, k čemuž výrazně pomohly i čtyřbodové bonusy za postup do základní skupiny Ligy mistrů, kterou si Viktoria zahrála třikrát. V průměru uhrála skvělých 10,056 bodu za sezonu v pohárech, tedy o tři body více než Slavia a Sparta. Vůbec nejúspěšnější zůstává s 19 body sezona 2012/13, kdy Západočeši po dobrých výkonech v Lize mistrů vypadli v osmifinále Evropské ligy s Fenerbahce Istanbul. Naopak nejraději by v Plzni jistě zapomněli na ročník 2014/15, kdy proti rumunskému Petrolulu Ploiesti v předkole EL uhráli pouze 0,5 bodu.

Na vzestup českého fotbalu v pohárové Evropě měl výrazný vliv také čtvrtý český tým, Liberec. Ten si proti nejlepším klubům na kontinentu zahrál jedenáctkrát a získal 68 bodů. V nejúspěšnější sezoně 2001/02 jich uhrál 13, ale dobře si vedl i v sezoně 2013/14, kdy vyválčil 12,5 bodu. Tehdy se mladý výběr pod vedením Jaroslava Šilhavého dokázal vzchopit z porážky ve 2. předkole EL na hřišti Skonta Rigy a vyřadil Curych, Udinese a ještě postoupil ze základní skupiny, kde se mu mimo jiné podařilo uhrát dvě remízy s pozdějším vítězem soutěže Sevillou.

S velkou ztrátou

Mezi českými fotbalovými fanoušky často probíhají diskuse, zda je nutné mít v pohárech pět týmů. Přestože umístění v první patnáctce má nepochybně řadu výhod, o kterých jsme psali například zde, není možné ignorovat argument, že v České republice není pět týmů, které by byly dlouhodobě schopny v pohárech sbírat body.

Důkaz přináší i tabulka koeficientů – za první čtyřkou až s velkým odstupem následují další týmy. Pátá Mladá Boleslav při svých osmi účastech nasbírala 20,5 bodu, tedy méně než třetinu oproti Liberci. Tým z města automobilů měl přitom našlápnuto dobře, hned při své premiéře v sezoně 2006/07 v předkole Poháru UEFA senzačně vyřadil Marseille a v základní skupině nechybělo moc k postupu, k 7 získaným bodům za sezonu se však již nikdy poté nepřiblížil.

Bez jediného postupu do základní skupiny jednoho z pohárů je dosud Olomouc, která svých osm účastí přetavila v 17,5 bodu. Na sedmém místě je aktuálně Jablonec, který i díky loňskému přímému postupu do skupiny EL, kde uhrál 4 body, za osm sezon nasbíral 15,5 bodu. Čtyřikrát se v pohárech představily Teplice a především díky devítibodové sezoně 2003/04, kdy v Poháru UEFA vyřadily Kaiserslautern a Feyenoord Rotterdam, dosáhly na rovných 15 bodů.

„Druhá“ Viktoria a ti druzí

Jen minimem bodů do českého koeficientu přispěly ostatní týmy. Devátá v pořadí je možná překvapivě stále ještě Viktoria Žižkov, která si v dobách své největší slávy pod vedením Ivana Horníka užila čtyři účasti, během nichž nasbírala 9,5 bodu. Elitní desítku pak uzavírá další překvapivé jméno, Hradec Králové, kterému stačila sezona 1995/96, aby získal 7 bodů.

Až jedenácté místo okupuje jeden z nejvýznamnějších klubů v zemi, Baník Ostrava. Čtyři porevoluční pohárové účasti a pouhých 6,5 bodu je na klub s tak velkou fanouškovskou základnou zoufale málo. Jednou si poháry zahrála Příbram (3 body), Drnovice (3) a Zlín (2). Na 2 body dosáhlo i patnácté Brno, které k tomu však na rozdíl od Zlína potřebovalo dva pokusy.

Příspěvek do koeficientu v průběhu sezon

93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 Sparta 2,000 1,000 8,500 5,000 6,500 1,000 14,000 Slavia 1,000 4,000 15,500 5,000 8,000 3,000 13,000 Plzeň X X X X X X X Liberec X X X X X X X Mladá Boleslav X X X X X X X Olomouc X X X 1,000 X 3,000 2,000 Jablonec X X X X 3,000 2,000 X Teplice X X X X X X 3,000 Žižkov X 2,500 X X X X X Hradec Králové X X 7,000 X X X X Ostrava X X X X X X X Příbram X X X X X X X Drnovice X X X X X X X Zlín X X X X X X X Brno 0,000 X X X 2,000 X X

00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 Sparta 5,000 13,000 9,000 9,500 6,500 5,000 6,000 Slavia 13,000 1,000 9,000 9,000 1,000 9,000 1,500 Plzeň X X X X X X X Liberec 3,000 13,000 8,000 X X X 8,500 Mladá Boleslav X X X X X X 7,000 Olomouc X 2,000 1,000 X 2,000 X X Jablonec X X X X X X X Teplice X X X 9,000 X 2,500 X Žižkov X 1,000 4,000 2,000 X X X Hradec Králové X X X X X X X Ostrava X X X X 2,000 2,000 X Příbram X 3,000 X X X X X Drnovice 3,000 X X X X X X Zlín X X X X X X X Brno X X X X X X X

07/08 08/09 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 Sparta 5,000 4,000 8,000 12,000 3,000 11,000 0,500 11,000 19,000 11,000 0,000 1,500 Slavia 11,000 4,500 5,000 X X X X X X 2,000 7,500 14,000 Plzeň X X X 0,500 15,000 19,000 17,000 0,500 6,000 6,500 15,000 11,000 Liberec X 0,000 3,000 X X 2,000 12,500 2,000 9,000 7,000 X X Mladá Boleslav 4,000 X X X 0,500 2,000 X 2,000 1,000 1,000 3,000 X Olomouc X X 4,000 X X X X X X X X 2,500 Jablonec 0,500 X X 0,000 2,500 X 2,000 X 1,500 X X 4,000 Teplice X X 0,500 X X X X X X X X X Žižkov X X X X X X X X X X X X Hradec Králové X X X X X X X X X X X X Ostrava X 1,000 X 1,500 X X X X X X X X Příbram X X X X X X X X X X X X Drnovice X X X X X X X X X X X X Zlín X X X X X X X X X X 2,000 X Brno X X X X X X X X X X X X

Celkový příspěvek týmů do českého koeficientu