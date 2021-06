Devátý pokus dobýt Wembley. Je víc složit Anglii, nebo počítat na koho dál?

Marně Čechoslováci a Češi dobývají legendární Wembley, už skoro 55 let. Dneska pokus číslo devět, zápas s paní domácí, mocnou Anglií. Jenže půjde fakt o vítězství, když postup už je jistý? Hráči a realizační tým ubezpečují, že samozřejmě ano, jen aby nemělo Pyrrhův nádech. Na šampiona skupiny D totiž v osmifinále čeká druhý z „efka“, takže Francie, Německo, nebo Portugalsko… Ale i tak, dejte Harrymu Kaneovi a spol. v jejich obýváku co proto. Budete hrdinové.

Poslední vzpomínku je lepší buď hned zaplašit, ať mysl není zatížená obavami, nebo ji použít jako nejlepší poučení, odstrašující příklad. V březnu 2019, na začátku kvalifikace na právě probíhající EURO, smáznul Albion českou výpravu 5:0.

Dneska to musí být jiné. A může být.

Zaprvé proto, že své ofenzivní vypětí Anglie na turnaji příliš nepřehání. Za dva zápasy dala jeden gól a příliš dalších příležitostí asi neměla. V britských médiích se začala hromadit kritika, že přece takhle hvězdné mužstvo musí soupeře drtit.

Jen si to dejte vedle sebe, jméno za jménem. Harry Kane, Phil Foden, Raheem Sterling, Jadon Sancho, Marcus Rashford. Až se člověku trochu hýbe zem pod nohama.

A za druhé, Češi se zatím statečně drží. Výkonnostně sice žádná sláva, ale čtyři body jsou naprosto ideální zisk, který Patriku Schickovi a spol. už s předstihem zajistil osmifinále.

Co se ale taky může honit ve všech zúčastněných hlavách, je případný osmifinálový soupeř.

Málokomu se po vysekání ze skupiny chce hned narazit na extra silnou Francii, nebo Německo, Portugalsko… Takový soupeř podle všeho číhá na vítěze „déčka“, pokud se mezi věže nevklíní překvapivě outsider Maďarsko.

Reprezentace ve Wembley 22. března 2019 (kvalifikace EURO):

Anglie–Česko 5:0

20. srpna 2008 (příprava):

Anglie–Česko 2:2

18. listopadu 1998 (příprava):

Anglie–Česko 2:0

30. června 1996 (finále EURO):

Německo–Česko 2:1 po prodloužení

25. dubna 1990 (příprava):

Anglie–ČSFR 4:2

29. listopadu 1978 (příprava):

Anglie–ČSSR 1:0

30. října 1974 (kvalifikace EURO):

Anglie–ČSSR 3:0

2. listopadu 1966 (příprava):

Anglie–ČSSR 0:0

Zatímco druhého z české skupiny čeká na první dobrou přece jen o něco lehčí práce. Druhý z „éčka“. Pokud na této pozici neskončí Španělsko, jsou dalšími alternativami Polsko, Švédsko a Slovensko.

Budou si tedy Češi, nebo Angličané během dnešních devadesáti minut podvědomě vybírat?

„Půjdeme do utkání s tím, že chceme vyhrát. Když to zvládneme, vyhrajeme skupinu. To je jednoduché. Jasně, že se propočítávají nějaké možnosti, na koho a kde bychom mohli narazit. Ale jsou to jen představy v našich hlavách. Kdybychom zkoušeli nějak kalkulovat, mohlo by se nám to vymstít,“ odmítl už v neděli podobné úvahy záložník Lukáš Masopust, na druhou stranu přiznal, že hráči mají celou situaci pečlivě nastudovanou.

„Tyhle věci nemá smysl řešit, neovlivníme je. Ovlivnit můžeme jen náš výkon v zítřejším utkání,“ zavelel kouč Šilhavý.

Přesně, čert vzal strašáky typu Francie v osmifinále. Vyhrát ve Wembley nad paní domácí je výzva kariéry, dotek velké slávy.

Vybojujte si to. Zatím jste se rvali statečně.